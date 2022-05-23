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Haberler Magazin Billur Kalkavan'dan kötü haber!

Billur Kalkavan'dan kötü haber!

Bir süredir ekranlarda göremediğimiz ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'dan sevenlerini üzen haber geldi. 59 yaşındaki ünlü ismin son halini ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından "Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir, daima yanındayım" notuyla paylaştı.

23.05.2022, 13:48 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022, 13:48

Ünlü oyuncu Biluur Kalkavan, bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. 59 yaşındaki başarılı oyuncu Billur Kalkavan, kansere yakalandı.

Billur Kalkavan’dan kötü haber!

Ünlü ismin son hali ortaya çıktı.

Billur Kalkavan’dan kötü haber!

Birçok dizi vre filmde rol alan Kalkavan'dan üzücü haber geldi. Ünlü ismin akciğer kanserine yakalandığı öğrenildi. Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde tedavi gören başarılı oyuncu Billur Kalkavan, saçlarını kazıttı.

Billur Kalkavan’dan kötü haber!

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan, Kalkavan'ı ziyaret ederek son halini paylaştı. Alkan şu ifadeleri kullandı:

Billur Kalkavan’dan kötü haber!

"Canım dostum Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım"

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