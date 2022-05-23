Haberler Magazin Billur Kalkavan'dan kötü haber!

Bir süredir ekranlarda göremediğimiz ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'dan sevenlerini üzen haber geldi. 59 yaşındaki ünlü ismin son halini ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından "Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir, daima yanındayım" notuyla paylaştı.