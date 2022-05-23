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Haberler Magazin Melis Sezen'in Bali pozları sosyal medyayı salladı

Melis Sezen'in Bali pozları sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Melis Sezen, rol aldığı dizi final verince soluğu Endeonezya'nın tatil beldesi Bali'de aldı. Oradan pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen güzel oyuncu, takipçilerinin büyük ilgisiyle karşılaştı. İşte Melis Sezen'in beğeni yağmuruna tutulan Bali pozları...

23.05.2022, 15:50 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022, 15:51

Cesur paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Melis Sezen, yeni pozlarıyla yine adından söz ettirdi.

Melis Sezen’in Bali pozları sosyal medyayı salladı

DEKOLTELİ KIYAFETİYLE PEŞ PEŞE POZLAR VERDİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu, final bölümünün çekilmesiyle soluğu tatilde aldı.

Melis Sezen’in Bali pozları sosyal medyayı salladı

İlk tatilini Bali'de yapma kararı alan Sezen, çektirdiği kareleri de takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi.

Melis Sezen’in Bali pozları sosyal medyayı salladı

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan oyuncu, etek ve büstiyerden oluşan kombiniyle art arda pozlar verdi.

Melis Sezen’in Bali pozları sosyal medyayı salladı

Sezen'in paylaşımları kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Melis Sezen’in Bali pozları sosyal medyayı salladı

"Gün batımına bayıldık" diyen oyuncuya "Biz de sana bayıldık" yorumları yağdı.

Melis Sezen’in Bali pozları sosyal medyayı salladı

Melis Sezen üst üste yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı.

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