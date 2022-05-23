Melis Sezen’in Bali pozları sosyal medyayı salladı

Cesur paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Melis Sezen, yeni pozlarıyla yine adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu Melis Sezen, rol aldığı dizi final verince soluğu Endeonezya'nın tatil beldesi Bali'de aldı. Oradan pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen güzel oyuncu, takipçilerinin büyük ilgisiyle karşılaştı. İşte Melis Sezen'in beğeni yağmuruna tutulan Bali pozları...
Cesur paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Melis Sezen, yeni pozlarıyla yine adından söz ettirdi.
DEKOLTELİ KIYAFETİYLE PEŞ PEŞE POZLAR VERDİ
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu, final bölümünün çekilmesiyle soluğu tatilde aldı.
İlk tatilini Bali'de yapma kararı alan Sezen, çektirdiği kareleri de takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi.
Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan oyuncu, etek ve büstiyerden oluşan kombiniyle art arda pozlar verdi.
Sezen'in paylaşımları kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
"Gün batımına bayıldık" diyen oyuncuya "Biz de sana bayıldık" yorumları yağdı.