Safiye Soyman’ın ’aldatma’ açıklaması dikkat çekti

Safiye Soyman, geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Konserleri için kıyafet bakmaya geldiğini söyleyen Soyman, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Konserleri için kıyafet bakmaya çıktığını söyleyen Soyman, basın mensuplarının kendisine Derya Tuna'nın "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" sözleri hakkında düşünceleri soruldu. Ünlü sanatçı bunun üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Safiye Soyman, geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Konserleri için kıyafet bakmaya geldiğini söyleyen Soyman, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Posta'nın haberine göre; Soyman'a Derya Tuna'nın çok konuşulan açıklaması sorulması üzerine şunları söyledi...
"Derya doğru söylemiş, hep biz kadınlar yapıyoruz değil mi? Gerçekten hemcinslerimiz yapıyor doğru. Çok rahatsız eden erkekler var kadınları ama her şey kadının elinde. İstemezse istemez, reddederse reddeder."
"Bize de böyle asılanlar oldu, teklif edenler oldu, bakışlar çok önemlidir, göz bakışları. Her şey tabii ki kadınlarda bitiyor. "
Muhabirlerin "İrem Derici ve Cem Belevi olayı hakkında neler söylemek istersiniz? Cem Bey'in ikinci telefonu ortaya çıktı, orada çapkınlık yaptığına dair. Siz böyle bir ana denk gelseniz, Faik Bey'e tepkiniz ne olurdu?" sorusuna Soyman, şöyle yanıt verdi...
"Adam şirket mi yönetiyor? Şirket yönetir, kendi normal özel telefonu çalışası için. Ama aldatma telefonu derseniz bu beni aşar. Böyle bir şeyi Faik Bey'de görsem iş adamı kendisi, iş için derim ama yine de işkillenirim."
"Hele bir de iş yerinde kalıyorsa telefonu ben de Faik Bey'den şüphelenirim, kızarım. İrem'in yaptığı doğru. Adamın ne demek yani ikinci telefonu? Adamın çapkınlık telefonu olmaz. Ben eğer kafamda kurduysam, onun telefonunu da karıştırırım ona dedektif de tutarım. Ama adamı seviyorsam o işlere hiç bulaşmam."
"Bu yüzden eşlerinizi lütfen geçinmek istiyorsanız, seviyorsanız onu çok karıştırmayın. Size belli ediyorsa, gözünüze gözünüze sokuyorsa o zaman hadi yallah deyin" dedi.
Muhabirlerin ""Gizli yapıyorsa, haberiniz olmadan bir çapkınlık yapıyorsa o zaman birazcık tolerans mı gösterin diyorsunuz?" sorusuna ise, "Tolerans değil, benim haberim yoksa yapıyorsa yapıyor ama bana hissettirmesin. Bana saygı duysun. Her erkek yapıyordur, çok yapan da vardır kadınlarına. Bu yüzden istisnalar kaideyi bozmaz. Her erkek yapar derken eşlerine tapanları eleyelim. "
"Ama benim Faik'im yapmaz, geçenlerde böyle bir haber çıkmıştı, o herkesin Faik Abi'si. Ama gizli bir yerde yaparsa bırakırım, benimle işin yok hadi yallah der bırakırım" yanıtını verdi.