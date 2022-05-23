Safiye Soyman’ın ’aldatma’ açıklaması dikkat çekti

"Bize de böyle asılanlar oldu, teklif edenler oldu, bakışlar çok önemlidir, göz bakışları. Her şey tabii ki kadınlarda bitiyor. "

Muhabirlerin "İrem Derici ve Cem Belevi olayı hakkında neler söylemek istersiniz? Cem Bey'in ikinci telefonu ortaya çıktı, orada çapkınlık yaptığına dair. Siz böyle bir ana denk gelseniz, Faik Bey'e tepkiniz ne olurdu?" sorusuna Soyman, şöyle yanıt verdi...