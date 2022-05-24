Oryantal Didem Kınalı’dan örnek davranış! Sokak hayvanları için kıyafetlerini sattı

Hayvan sevgisiyle tanınan Oryantal Didem, önceki gün Cihangir'de eski kıyafetlerini sokak hayvanları yararına sattı.
Ünlü oryantal Didem Kınalı, önceki gün Cihangir sokaklarında giysi ve ayakkabılarını kaldırım kenarına dizerek sokak hayvanlarına mama almak için satış yaparken görüntülendi.
Hayvan sevgisiyle tanınan Oryantal Didem, önceki gün Cihangir'de eski kıyafetlerini sokak hayvanları yararına sattı.
Didem Kınalı binlerce lira harcadığı yepyeni giysilerini ve ayakkabılarını kaldırımda sergileyerek 50 TL, 100 TL gibi rakamlara düşünmeden verdi.
Milliyet'in haberine göre; Pazar günü erkenden kalkıp elbiseleri gerdiği bir ipe asan Didem gün boyu satış yaptı.
Didem Kınalı geçen ay kendisi Kıbrıs'ta sahne aldığı sırada ölen kedisini dondurtmuş, dönüşte ise düzenlediği cenaze töreni ile gömmüştü.
Kazancının yarısını Cihangir'deki kedi köpeklere harcadığını söyleyen Didem barınaklara da mama yardımı yapıyor.