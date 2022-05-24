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Haberler Magazin Oryantal Didem Kınalı'dan örnek davranış! Sokak hayvanları için kıyafetlerini sattı

Oryantal Didem Kınalı'dan örnek davranış! Sokak hayvanları için kıyafetlerini sattı

Ünlü oryantal Didem Kınalı, önceki gün Cihangir sokaklarında giysi ve ayakkabılarını kaldırım kenarına dizerek sokak hayvanlarına mama almak için satış yaparken görüntülendi.

24.05.2022, 10:35 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022, 10:36

Hayvan sevgisiyle tanınan Oryantal Didem, önceki gün Cihangir'de eski kıyafetlerini sokak hayvanları yararına sattı.

Oryantal Didem Kınalı’dan örnek davranış! Sokak hayvanları için kıyafetlerini sattı

Didem Kınalı binlerce lira harcadığı yepyeni giysilerini ve ayakkabılarını kaldırımda sergileyerek 50 TL, 100 TL gibi rakamlara düşünmeden verdi.

Oryantal Didem Kınalı’dan örnek davranış! Sokak hayvanları için kıyafetlerini sattı

Milliyet'in haberine göre; Pazar günü erkenden kalkıp elbiseleri gerdiği bir ipe asan Didem gün boyu satış yaptı.

Oryantal Didem Kınalı’dan örnek davranış! Sokak hayvanları için kıyafetlerini sattı

Didem Kınalı geçen ay kendisi Kıbrıs'ta sahne aldığı sırada ölen kedisini dondurtmuş, dönüşte ise düzenlediği cenaze töreni ile gömmüştü.

Oryantal Didem Kınalı’dan örnek davranış! Sokak hayvanları için kıyafetlerini sattı

Kazancının yarısını Cihangir'deki kedi köpeklere harcadığını söyleyen Didem barınaklara da mama yardımı yapıyor.

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