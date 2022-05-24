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Haberler Magazin Pınar Deniz Cannes Film Festivali'nde göz kamaştırdı

Pınar Deniz Cannes Film Festivali'nde göz kamaştırdı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan başarılı oyuncu Pınar Deniz, bir markanın temsilicisi olarak Fransa'da düzenlenen 75. Cannes Film Festivali'ne katıldı. 28 yaşındaki oyuncu güzelliği ve tüm zerafetiyle kırmızı halıda boy gösterdi.

24.05.2022, 11:20 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022, 11:21

Oyunculuk yeteneği sayesinde büyük bir hayran kitlesi edinen güzel oyuncu Pınar Deniz, yine adından söz ettirdi.

Pınar Deniz Cannes Film Festivali’nde göz kamaştırdı

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu bugün elçisi olduğu markanın temsilcisi olarak Cannes Film Festivali'ne katıldı.

Pınar Deniz Cannes Film Festivali’nde göz kamaştırdı

Pınar Deniz, güzelliğiyle ve giydiği kıyafetle festivale damga vurdu.

Pınar Deniz Cannes Film Festivali’nde göz kamaştırdı

Su yeşili bir elbise tercih eden Deniz, güzelliğiyle ilgi topladı.

Pınar Deniz Cannes Film Festivali’nde göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu festivalden hemen sonra düzenlenen partiye de katıldı.

Pınar Deniz Cannes Film Festivali’nde göz kamaştırdı

Deniz, partide ise pembe bir kıyafet tercih etti.

Pınar Deniz Cannes Film Festivali’nde göz kamaştırdı

Oyuncu, güzelliğiyle geceye adeta damga vurdu.

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