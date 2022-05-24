Pınar Deniz Cannes Film Festivali’nde göz kamaştırdı

Oyunculuk yeteneği sayesinde büyük bir hayran kitlesi edinen güzel oyuncu Pınar Deniz, yine adından söz ettirdi.
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan başarılı oyuncu Pınar Deniz, bir markanın temsilicisi olarak Fransa'da düzenlenen 75. Cannes Film Festivali'ne katıldı. 28 yaşındaki oyuncu güzelliği ve tüm zerafetiyle kırmızı halıda boy gösterdi.
Oyunculuk yeteneği sayesinde büyük bir hayran kitlesi edinen güzel oyuncu Pınar Deniz, yine adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu bugün elçisi olduğu markanın temsilcisi olarak Cannes Film Festivali'ne katıldı.
Pınar Deniz, güzelliğiyle ve giydiği kıyafetle festivale damga vurdu.
Su yeşili bir elbise tercih eden Deniz, güzelliğiyle ilgi topladı.
Ünlü oyuncu festivalden hemen sonra düzenlenen partiye de katıldı.
Deniz, partide ise pembe bir kıyafet tercih etti.