Haberler Magazin Pınar Deniz Cannes Film Festivali'nde göz kamaştırdı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan başarılı oyuncu Pınar Deniz, bir markanın temsilicisi olarak Fransa'da düzenlenen 75. Cannes Film Festivali'ne katıldı. 28 yaşındaki oyuncu güzelliği ve tüm zerafetiyle kırmızı halıda boy gösterdi.