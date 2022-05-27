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ABD'li ünlü aktör Ray Liotta hayatını kaybetti

Amerika asıllı ünlü oyuncu, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Ray Liotta'dan kötü haber geldi. Goodfellas'taki Henry Hill rolüyle hafızalara kazının ünlü isim, 'Tehlikeli Sular' adlı filmin çekimi için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunuyordu. 67 yaşındaki Liotta'nın, film çekiminin olduğu sette uyurken öldüğü bildirildi.

27.05.2022, 10:13 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022, 10:22

'Düşler Tarlası' (Field of Dreams) filminde canlandırdığı Shoeless Joe Jackson, 'Sıkı Dostlar' (Goodfellas) filminde ise Henry Hill karakteriyle tanınan Amerikalı aktör Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti.

ABD’li ünlü aktör Ray Liotta hayatını kaybetti

Menajeri Jennifer Craig, The Hollywood Repoter sitesine yaptığı açıklamada, Ray Liotta'nın bir filmin çekimleri için bulunduğu bir yerde uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD’li ünlü aktör Ray Liotta hayatını kaybetti

Liotta'nın Dominik Cumhuriuyeti'nde Film çekiminde hayatını kaybettiği öğrenildi. Ünlü aktörün sözcüsü BBC'ye haberi doğruladı.

ABD’li ünlü aktör Ray Liotta hayatını kaybetti

Sözcü Jennifer Allen, aktörün 'Tehlikeli Sular' isimli filmin çekimlerinde olduğunu söyledi.

ABD’li ünlü aktör Ray Liotta hayatını kaybetti

HENRY HILL ROLÜYLE ÜN KAZANMIŞTI

Ray Liotta, Martin Scorsese'nin mafya filmi Goodfellas'taki Henry Hill rolüyle büyük ün kazanmıştı. Filmde Robert De Niro ve Joe Pesci de rol alıyordu.

ABD’li ünlü aktör Ray Liotta hayatını kaybetti

Liotta, Kevin Costner'ın ünlü beyzbol filmi Field of Dreams filminde de rol aldı.

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