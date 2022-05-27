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Nilperi Şahinkaya'ya Cannes'da hırsız şoku!

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya Fransa'da düzenlenen 75. Cannes Film Festivali için katıldı. Ama ünlü oyuncunun başına talihsiz bir olay geldi. Şahinkaya ve arkadaşlarının kaldığı villaya hırsız girdi. Çalınanlar arasında ünlü ismin kimliği ve pasaportu da vardı.

27.05.2022, 09:37 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022, 09:38

Nilperi Şahinkaya heykeltıraş aşkı Emre Yusufi ile Fransa Cannes'da. Ortak arkadaşları Orhun Faruk Saraç ve eşi Duygu Ay ile birlikte geziyorlar.

Nilperi Şahinkaya’ya Cannes’da hırsız şoku!

Önceki gece yarısı kaldıkları villaya hırsız girdi. Çalınan eşyalar arasında Nilperi'nin kimliği ve pasaportu da vardı.

Nilperi Şahinkaya’ya Cannes’da hırsız şoku!

Oyuncu önce polise başvurdu.

Nilperi Şahinkaya’ya Cannes’da hırsız şoku!

Sonra soluğu Marsilya'daki Türkiye Konsolosluğu'nda aldı.

Nilperi Şahinkaya’ya Cannes’da hırsız şoku!

Başına gelenleri anlatıp geçici pasaport çıkarttı.

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