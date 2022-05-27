Haberler Magazin Nilperi Şahinkaya'ya Cannes'da hırsız şoku!

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya Fransa'da düzenlenen 75. Cannes Film Festivali için katıldı. Ama ünlü oyuncunun başına talihsiz bir olay geldi. Şahinkaya ve arkadaşlarının kaldığı villaya hırsız girdi. Çalınanlar arasında ünlü ismin kimliği ve pasaportu da vardı.