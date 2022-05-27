Nilperi Şahinkaya’ya Cannes’da hırsız şoku!

Nilperi Şahinkaya heykeltıraş aşkı Emre Yusufi ile Fransa Cannes'da. Ortak arkadaşları Orhun Faruk Saraç ve eşi Duygu Ay ile birlikte geziyorlar.
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya Fransa'da düzenlenen 75. Cannes Film Festivali için katıldı. Ama ünlü oyuncunun başına talihsiz bir olay geldi. Şahinkaya ve arkadaşlarının kaldığı villaya hırsız girdi. Çalınanlar arasında ünlü ismin kimliği ve pasaportu da vardı.
Nilperi Şahinkaya heykeltıraş aşkı Emre Yusufi ile Fransa Cannes'da. Ortak arkadaşları Orhun Faruk Saraç ve eşi Duygu Ay ile birlikte geziyorlar.
Önceki gece yarısı kaldıkları villaya hırsız girdi. Çalınan eşyalar arasında Nilperi'nin kimliği ve pasaportu da vardı.
Oyuncu önce polise başvurdu.
Sonra soluğu Marsilya'daki Türkiye Konsolosluğu'nda aldı.
Başına gelenleri anlatıp geçici pasaport çıkarttı.