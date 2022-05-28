  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Billur Kalkavan'ın can dostu 'Korsan' yaşama veda etti

Billur Kalkavan'ın can dostu 'Korsan' yaşama veda etti

Ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'dan geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzen haber gelmiş, ünlü ismin bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı. Hastalıkla mücadelesine devam eden Kalkavan, son olarak sosyal medya hesabından can dostu Korsan'ı kaybettiğini duyurdu ve duygusal açıklamasıyla dikkat çekti.

28.05.2022, 11:18 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022, 11:19

59 yaşındaki sanatçı Billur Kalkavan'dan geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber geldi. Kalkavan'ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından duyurdu.

Billur Kalkavan’ın can dostu ’Korsan’ yaşama veda etti

"GÜZEL YÜREĞİN BU HASTALIĞI YENECEK"

Ünlü yönetmen, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle, arkadaşına destek oldu. Özel bir hastanede tedavi gören ve bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı olan Kalkavan'ın kemoterapi nedeniyle saçlarının döküldüğü görüldü.

Billur Kalkavan’ın can dostu ’Korsan’ yaşama veda etti

Kansere yakalanan Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. 18 yıldır baktığı kedisi 'Korsan'ı kaybettiğini duyuran paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti...

Billur Kalkavan’ın can dostu ’Korsan’ yaşama veda etti

"18 yıldır bana hayat arkadaşlığı yapan Korsan'ımı iki gün önce cennete uğurladık. Bunca kediye hizmet ettim, bu kadar efendi, yumuşak, sevecen bir kedi görmedim."

Billur Kalkavan’ın can dostu ’Korsan’ yaşama veda etti

"Kediler şifacıdır, Korsan'ın sağlığı tam 1.5 sene önce bozulmaya başladı. Benim hastalığımın başladığı zamana denk geliyor ve benden birçok pisliği aldığına inanıyorum."

Billur Kalkavan’ın can dostu ’Korsan’ yaşama veda etti

"Sayesinde bu kadar kolay atlatıyorum. Ardında kalan altı kedimiz ve kendi adımıza Korsan'ı hep minnetle anacağız."

Billur Kalkavan’ın can dostu ’Korsan’ yaşama veda etti

"Acı çekmiyorum çünkü kedilerin ortalama ömrü 15 senedir. Korsan sınırları zorladı ve 18 sene kalmayı başardı. Özleyeceğim o kadar."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA