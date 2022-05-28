Billur Kalkavan’ın can dostu ’Korsan’ yaşama veda etti

"GÜZEL YÜREĞİN BU HASTALIĞI YENECEK"

Ünlü yönetmen, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle, arkadaşına destek oldu. Özel bir hastanede tedavi gören ve bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı olan Kalkavan'ın kemoterapi nedeniyle saçlarının döküldüğü görüldü.