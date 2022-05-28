Billur Kalkavan’ın can dostu ’Korsan’ yaşama veda etti

59 yaşındaki sanatçı Billur Kalkavan'dan geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber geldi. Kalkavan'ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından duyurdu.
Ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'dan geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzen haber gelmiş, ünlü ismin bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı. Hastalıkla mücadelesine devam eden Kalkavan, son olarak sosyal medya hesabından can dostu Korsan'ı kaybettiğini duyurdu ve duygusal açıklamasıyla dikkat çekti.
59 yaşındaki sanatçı Billur Kalkavan'dan geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber geldi. Kalkavan'ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından duyurdu.
"GÜZEL YÜREĞİN BU HASTALIĞI YENECEK"
Ünlü yönetmen, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle, arkadaşına destek oldu. Özel bir hastanede tedavi gören ve bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı olan Kalkavan'ın kemoterapi nedeniyle saçlarının döküldüğü görüldü.
Kansere yakalanan Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. 18 yıldır baktığı kedisi 'Korsan'ı kaybettiğini duyuran paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti...
"18 yıldır bana hayat arkadaşlığı yapan Korsan'ımı iki gün önce cennete uğurladık. Bunca kediye hizmet ettim, bu kadar efendi, yumuşak, sevecen bir kedi görmedim."
"Kediler şifacıdır, Korsan'ın sağlığı tam 1.5 sene önce bozulmaya başladı. Benim hastalığımın başladığı zamana denk geliyor ve benden birçok pisliği aldığına inanıyorum."
"Sayesinde bu kadar kolay atlatıyorum. Ardında kalan altı kedimiz ve kendi adımıza Korsan'ı hep minnetle anacağız."
"Acı çekmiyorum çünkü kedilerin ortalama ömrü 15 senedir. Korsan sınırları zorladı ve 18 sene kalmayı başardı. Özleyeceğim o kadar."