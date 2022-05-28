Demet Akalın kilo aldığı için mi sahnede eşofman giyiyor?

Demet Akalın "Kilo aldığı için eşofmanla sahneye çıkıyor" haberlerine cevap verdi. Posta'nın haberine göre; 1.5 aydır migren tedavisi gördüğünü söyleyen Akalın, şu açıklamayı yaptı...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın açıklamaları, sahne kıyafetleri ve paylaşımlarıyla oldukça dikkat çekiyor ve magazin gündeminde de oldukça konuşuluyor. Son olarak Demet Akalın, yine sahnede giydiği kıyafet ile gündeme geldi. Akalın hakkında kilo aldığı için sahneye eşofmanla çıktığı iddia edildi. Ünlü isim, söylenenlere yanıt verdi.
Demet Akalın "Kilo aldığı için eşofmanla sahneye çıkıyor" haberlerine cevap verdi. Posta'nın haberine göre; 1.5 aydır migren tedavisi gördüğünü söyleyen Akalın, şu açıklamayı yaptı...
"Migren ağrım ve vertigo hepsi üst üste geldi. 1.5 aydır kortizon tedavisi görüyordum. Herkes kiloma takmış."
"100 kilo olayım yeter ki şu ağrılarımdan kurtulayım. Oksijen tedavisine başladım. Daha yeni diyete girdim" dedi.
ALEYNA ÇOK KIZACAK
Demet Akalın, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında 'Kulüp' parçası çalınınca Aleyna Tilki'ye sataşmış, iki şarkıcı arasında kriz çıkmıştı.
Demet genç meslektaşına yine laf attı. "Severim ama ondan dünya starı falan olmaz. Bir tane var o da Tarkan. Gerçeği kabullenelim" dedi.
Aleyna Tilki'yi Times meydanına taşıyan Spotify Güney Avrupa Müzik Direktörü Melanie Parejo da, "Aleyna'nın enteresan yolculuğunu bir süredir takip ediyoruz" dedi.