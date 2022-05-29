İrem Derici’den şaşırtan dövme açıklaması: Alnıma enayi yazdıracağım

Eski aşkını hedef alan açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren sivri dilli popçu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Boş günlerimde Alaçatı'ya gideceğim. Orada Enis Arıkan'la geçen yıl 'Çapkınlık yapalım' deyip, hiçbir şey yapamadık. Yok yani yaz aşkı hevesim yok. Hayat bu önünüze ne çıkacağı belli olmuyor. Her sene kapatıyorum ben, biri gelip o kapıyı arsızca açıyor. Aşk sağlıklı bir şey değil arkadaşlar. Her şeyiyle yorucu bir şey.