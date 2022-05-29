İrem Derici’den şaşırtan dövme açıklaması: Alnıma enayi yazdıracağım

Cem Belevi-İrem Derici aşkı ihanet iddiaları sonucu bitmişti. Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı çiftin ayrılık sonrası açıklamarı ise oldukça konuşulmuştu.
Cem Belevi ile olan ilişkisi ve ayrılığıyla çok konuşulan İrem Derici, yaptığı son açıklama ile yine kendinden bahsettirdi. Ayrılık sonrası Belevi için 'çeyrek popçu' açıklamasında bulunan Derici'nin dövme açıklaması ise çok konuşulacak cinsten.
Cem Belevi-İrem Derici aşkı ihanet iddiaları sonucu bitmişti. Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı çiftin ayrılık sonrası açıklamarı ise oldukça konuşulmuştu.
İrem Derici, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Konserden konsere koşturduğunu ve gece uyumadığını dile getiren şarkıcı, yorgun olduğunu söyledi. Yeni şarkısı 'Rastgele'yi tüm dijital platformlarda yayınlanan Derici, olumlu geri dönüşler aldığını belirtti.
Vücudundaki dövmeler dikkat çeken Derici, "Yeni yaptırdığınız dövmeler var mı?" sorusu üzerine alnını göstererek, "35 dövmem var, yaşım gibi 35. Yeni bir dövme yaptırıyorum. Alnıma 'Enayi' ya da 'Keriz' yazdıracağım" diyerek espri yaptı.
İrem Derici, son olarak sol elinin üstüne, İngilizce'de 'kendine özgü' ve 'otantik' anlamına gelen 'authentic' kelimesini yazdırmıştı. Kareleri, "Yeni dövme alarmı" notuyla takipçilerinin beğenisine sunan Derici, binlerce beğeni ve yorum almıştı.
"KÜÇÜK KÜÇÜK FLÖRTLERLE YAZI KAPATACAĞIM"
Yaz öncesi forma girmek için kampa giren ve Nişantaşı'nda bir güzellik merkezi çıkışı ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 35 yaşındaki şarkıcı, "Yaz aşkı olacak mı?" sorusu üzerine "Bundan sonra bütün sarı taksiler benim, daldan dala. Yani hiç aşkmış, bilmem neymiş, ne takatim ne hevesim var. Öyle güzel, küçük küçük flörtlerle kapatacağım yazı" yanıtını vermişti.
Eski aşkını hedef alan açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren sivri dilli popçu, şu ifadeleri kullanmıştı:
Boş günlerimde Alaçatı'ya gideceğim. Orada Enis Arıkan'la geçen yıl 'Çapkınlık yapalım' deyip, hiçbir şey yapamadık. Yok yani yaz aşkı hevesim yok. Hayat bu önünüze ne çıkacağı belli olmuyor. Her sene kapatıyorum ben, biri gelip o kapıyı arsızca açıyor. Aşk sağlıklı bir şey değil arkadaşlar. Her şeyiyle yorucu bir şey.