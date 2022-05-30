Buse Varol ’Dünyanın en güzel öpücüğü’ diyerek paylaştı

2017 yılında izleyiciyle buluşan 'Dostlar Mahallesi' adlı dizinin setinde tanışan Buse Varol ile Alişan'ın arkadaşlıkları aşk dönüşmüş ve ünlü ikili, birlikteliklerini 2018 yılında nikah masasına taşımıştı.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuş, bir yıl sonra oğlu Burak'ı, 2021'de de kızı Eliz'i kucağına almıştı. Bir süre evliliklerinde küçük bir pürüz olsa da çift, buzları çabucak ertimiş ve eski günlerine geri dönmüştü. Son olarak sosyal medyayı aktif olarak kullanan Buse Varol, oğlu ile verdiği pozu paylaştı.
2017 yılında izleyiciyle buluşan 'Dostlar Mahallesi' adlı dizinin setinde tanışan Buse Varol ile Alişan'ın arkadaşlıkları aşk dönüşmüş ve ünlü ikili, birlikteliklerini 2018 yılında nikah masasına taşımıştı.
2019'un şubat ayında oğulları Burak'ın doğumuyla ilk kez anne-babalık duygusunu yaşayan çift, 2020 yılında da kızları Eliz'i kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleri devam eden Buse Varol ile Alişan geçtiğimiz aylarda kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı.
Şarkıcı, eşinin Beşiktaş'ta beş yıldızlı bir otelde düzenlediği partiye katılmak yerine kızının yeni yaşını annesi Suzan Tektaş'ın evinde yeğenleri ve yengesiyle birlikte kutlamıştı. Ünlü oyuncu ise "Beni kimse eve çağırmadı" itirafında bulunmuş, çok geçmeden de evlilik alyansını çıkarmıştı.
Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan, özel günlerde paylaşım yapmayı ihmal etmeyen çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sessiz geçirmişti. Alişan, ayrılık sorularına "Boşanmıyoruz" demişti. Varol ise "Yüzük bir gösterge değil, kriz yok" açıklamasını yapmıştı.
BUZLAR ERİDİ
Ancak Buse Varol, çok geçmeden alyansını yeniden parmağına takmış; ikili, evliliklerine ikinci bir şans vermişti. Oyuncu, eşiyle çekildikleri bir fotoğrafı, sosyal medyada kalp emojisiyle paylaşmış, Alişan da aynı gönderiyi kendi hesabında yayınlamıştı. Günler sonra gittikleri AVM'de el ele görüntülenen çiftten Alişan, "Uzun zaman olmuştu dışarı çıkmayalı, bir nefes alalım dedik. 'Bizi bize bırakın, biz hallederiz' demiştik, hallettik" ifadelerini kullanmıştı.
BURAK ÇEKTİ, BUSE PAYLAŞTI
Evliliğini kurtaran çiftten Buse Varol, geçtiğimiz aylarda oğulları Burak'a Alişan ile birlikte verdikleri pozu paylaşmıştı. Oğlunun çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Varol, paylaşımına; "Burki'nin gözünden. İlk kez fotoğraf makinesiyle gerçek fotoğraf çekti. İnsanlık için küçük bizim için büyük bir şey" notunu düşmüştü.
OĞLU BURAK'LA POZ VERDİ
Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Buse Varol, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Eşi ve çocuklarıyla sık sık paylaşım yapan güzel oyuncu, son olarak oğlu Burak'la objektiflere poz verdi.
Üç yaşındaki oğlunun kendisini öptüğü anı fotoğraflayarak ölümsüzleştiren Varol, paylaşımına; "Dünyanın en güzel öpücüğü" notunu yazarak nazar boncuğu koydu. Anne-oğlun pozu büyük ilgi gördü.