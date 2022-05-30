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Buse Varol 'Dünyanın en güzel öpücüğü' diyerek paylaştı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuş, bir yıl sonra oğlu Burak'ı, 2021'de de kızı Eliz'i kucağına almıştı. Bir süre evliliklerinde küçük bir pürüz olsa da çift, buzları çabucak ertimiş ve eski günlerine geri dönmüştü. Son olarak sosyal medyayı aktif olarak kullanan Buse Varol, oğlu ile verdiği pozu paylaştı.