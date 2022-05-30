Dilan Çiçek Deniz: Harika bir festivaldi!

Meryem Uzerli'nin 75. Cannes Film Festivali kırmızı halısında boy göstermesinin ardından Dilan Çiçek Deniz de Fransa'da bir markanın davetlisi olarak etkinliğe katıldı.
İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde 75. Uluslararası Cannes Film Festivali'ne onur konuğu olarak katıldı ve sosyal medya hesabından da o anları paylaştı. Güzel oyuncu zerafetiyle hem kırmızı halıya hem de sosyal medyaya damga vurdu. Son olarak, ülkeye dönen Dilan Çiçek Deniz nişanlısı Thor Saevarsson ile Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Deniz, Cannes'dan bahsetmeyi ihmal etmedi.
Meryem Uzerli'nin 75. Cannes Film Festivali kırmızı halısında boy göstermesinin ardından Dilan Çiçek Deniz de Fransa'da bir markanın davetlisi olarak etkinliğe katıldı.
Yıldız müzisyen Kylie Minogue ve Güney Kore'nin ünlü DJ'i Peggy Gou'nun katıldığı etkinlikte Deniz, Türkiye'nin onur konuğuydu. Çiçek, Cannes'da Hakan Yıldırım imzalı bir elbise tercih etti.
Posta'nın haberine göre; Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam sevgilisi Thor Saevarsson ile Nişantaşı'nda bir mekanda objektiflere takıldı.
Keyifli olduğu görülen ikilinin oturduğu masada gülerek sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz günlerde 75. Cannes Film Festivali'ne katılan Deniz, davet hakkında, "Harika bir festivaldi."
'ÇOK KEYİF ALDIM'
"Çok keyif aldım ve yeni insanlarla tanıştım" dedi.