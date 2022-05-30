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Dilan Çiçek Deniz: Harika bir festivaldi!

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde 75. Uluslararası Cannes Film Festivali'ne onur konuğu olarak katıldı ve sosyal medya hesabından da o anları paylaştı. Güzel oyuncu zerafetiyle hem kırmızı halıya hem de sosyal medyaya damga vurdu. Son olarak, ülkeye dönen Dilan Çiçek Deniz nişanlısı Thor Saevarsson ile Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Deniz, Cannes'dan bahsetmeyi ihmal etmedi.