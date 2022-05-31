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Haberler Magazin Caner Toygar'dan sevenlerini korkutan haber geldi

Caner Toygar'dan sevenlerini korkutan haber geldi

Yıllar önce katıldığı evlilik programıyla adını duyuran, şimdilerde ise Atv'nin ilgiyle izlenen programı Esra Erol'danın ekibinde yer alan Caner Toygar, sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Toygar, paylaşımında "Beynimdeki görünen kitle için ilaçlı mr çekilecek. Umarım kötü bir şey çıkmaz." ifadelerini kullandı.

31.05.2022, 11:26 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022, 11:28

Bir dönem taliplerini aramak için ekrana çıkan ve Gelinim Olur musun? yarışmasında kafasında kırdığı bardakla hafızalara kazınan damat adayı Caner Toygar sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla sevenlerini korkuttu.

Caner Toygar’dan sevenlerini korkutan haber geldi

Nisan 2017'de evlilik programında tanıştığı Berke Kentli ile hayatını birleştiren ancak 6 ay sonra boşanma kararı alan ve hayatına bekar olarak devam eden Caner Toygar, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama ile sevenlerini endişelendirdi.

Caner Toygar’dan sevenlerini korkutan haber geldi

350 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Toygar, ''Yarın beynimdeki görünen kitle için ilaçlı Mr çekilecek."

Caner Toygar’dan sevenlerini korkutan haber geldi

"Umarım kötü bir şey çıkmaz. Merak edip sorduğunuz için teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.

Caner Toygar’dan sevenlerini korkutan haber geldi

Toygar paylaşımının açıklama kısmına ise ''Gece baş ağrılarıyla uyanıp saatlerce agridan duramıyordum MR çekildi"

Caner Toygar’dan sevenlerini korkutan haber geldi

"Ağrı olan bölgede bir sıkıntı görüldü yarın netleşmesi için ilaçlı MR çekilecek umarım kötü bir şey çıkmaz..'' notunu düştü.

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