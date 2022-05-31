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Haberler Magazin Hadise New York'u adeta salladı

Hadise New York'u adeta salladı

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir beraber olduğu iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız aile arasında düzenlenen bir törenle dünyaevine girmiş ve evlilik kervanına katılan ünlüler arasında yerini almıştı. Özel hayatı ve paylaşımlarıyla da dillerden düşmeyen güzel şarkıcı, son olarak New York'ta sevenleriyle buluştu. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Hadise'yi eşi Mehmet Dinçerler de yalnız bırakmadı. Ünlü şarkıcı, konsere ait paylaşımlarda bulunmayı da ihmal etmedi ve o görüntülerle 'Hadise adeta New York'u salladı' dedirtti.

31.05.2022, 10:32 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022, 10:33

Ünlü şarkıcı Hadise, 30 Nisan'da sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

Hadise New York’u adeta salladı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün New York'ta konser verdi.

Hadise New York’u adeta salladı

Güzel şarkıcı son olarak konser için gittiği New York'ta, Rihanna'nın giydiği siyah bir elbiseyle sahne aldı.

Hadise New York’u adeta salladı

Ünlü isme beğeni ve yorum yağdı.

Hadise New York’u adeta salladı

Ünlü şarkıcı New York'ta konserine gelenleri adeta coşturdu.

Hadise New York’u adeta salladı

Hadise sosyal medyada paylaşımda bulundu. Konserden fotoğraflar paylaşan ünlü şarkıcıya beğeni ve yorum yağdı.

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