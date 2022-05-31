Hadise New York’u adeta salladı

Ünlü şarkıcı Hadise, 30 Nisan'da sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir beraber olduğu iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız aile arasında düzenlenen bir törenle dünyaevine girmiş ve evlilik kervanına katılan ünlüler arasında yerini almıştı. Özel hayatı ve paylaşımlarıyla da dillerden düşmeyen güzel şarkıcı, son olarak New York'ta sevenleriyle buluştu. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Hadise'yi eşi Mehmet Dinçerler de yalnız bırakmadı. Ünlü şarkıcı, konsere ait paylaşımlarda bulunmayı da ihmal etmedi ve o görüntülerle 'Hadise adeta New York'u salladı' dedirtti.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün New York'ta konser verdi.
Güzel şarkıcı son olarak konser için gittiği New York'ta, Rihanna'nın giydiği siyah bir elbiseyle sahne aldı.
Ünlü isme beğeni ve yorum yağdı.
Ünlü şarkıcı New York'ta konserine gelenleri adeta coşturdu.
Hadise sosyal medyada paylaşımda bulundu. Konserden fotoğraflar paylaşan ünlü şarkıcıya beğeni ve yorum yağdı.