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Ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun acı günü!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Ebru Cündübeyoğlu'nun eşi Mete Güçlü sosyal medya hesabından acı haberi paylaştı. Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu hayatını kaybetti.

01.06.2022, 11:37 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022, 11:38

1993 yılında Türkiye Dördüncü Güzeli seçilen ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, aldığı acı haberle sarsıldı.

Ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu’nun acı günü!

47 yaşındaki ünlü oyuncunun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu, hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu’nun acı günü!

Mete Güçlü, 2003 yılında dünyaevine girdiği eşinin babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu’nun acı günü!

Eşi ve babasının fotoğraflarını paylaşan Güçlü, paylaşımına şöyle yazdı...

"Canım Ebru'mun canı babasını, kayınpederim, babam Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybettik. İçimiz acıyor, kelimeler düğümleniyor... Yarın sonsuzluğa uğurluyoruz, nur içinde yatsın."

Ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu’nun acı günü!

Ardından güzel oyuncu da Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir paylaşım yaparak, "Canım babam Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybettik.

Ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu’nun acı günü!

01.06.2022 tarihinde öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılınıp Kurtköy mezarlığına defnedilecektir" diye yazdı.

Ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu’nun acı günü!

Ebru Cündübeyoğlu ve eşine, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçilerinden başsağlığı yorumları geldi.

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