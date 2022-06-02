Haberler Magazin Seda Sayan'ın son paylaşımı çok konuşuldu

Seda Sayan'ın son paylaşımı çok konuşuldu

Geçtiğimiz aylarda kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, açıklamaları ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sayan son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi. Ünlü isimdeki o değişiklik takipçilerinin gözünden kaçmadı ve çokça konuşuldu.