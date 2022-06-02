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Haberler Magazin Seda Sayan'ın son paylaşımı çok konuşuldu

Seda Sayan'ın son paylaşımı çok konuşuldu

Geçtiğimiz aylarda kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, açıklamaları ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sayan son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi. Ünlü isimdeki o değişiklik takipçilerinin gözünden kaçmadı ve çokça konuşuldu.

02.06.2022, 17:10 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022, 17:11

Ekranların çok konuşulan isimlerinden Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile hayatını birleştirmişti.

Seda Sayan’ın son paylaşımı çok konuşuldu

Yedinci kez nikah masasına oturan isim düğün öncesi verdiği kiloları ile de çokça konuşulmuştu.

Seda Sayan’ın son paylaşımı çok konuşuldu

Geçtiğimiz günlerde Alanya'da verdiği konserle de gündeme gelen isim, bu kez beyazlar içinde olduğu bir fotoğrafını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Seda Sayan’ın son paylaşımı çok konuşuldu

Ancak Sayan'ın boyunun normalden fazla uzun olması dikkat çekti.

Seda Sayan’ın son paylaşımı çok konuşuldu

Seda Sayan'ın fotoğrafına photoshop uygulaması yaptığı düşünülürken, Seda Sayan'ın boyu için "1.90 olmuş" "Basketçilere benzemiş" yorumları yapıldı.

Seda Sayan’ın son paylaşımı çok konuşuldu

İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı...

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