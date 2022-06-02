Seda Sayan’ın son paylaşımı çok konuşuldu

Ekranların çok konuşulan isimlerinden Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile hayatını birleştirmişti.
Geçtiğimiz aylarda kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, açıklamaları ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sayan son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi. Ünlü isimdeki o değişiklik takipçilerinin gözünden kaçmadı ve çokça konuşuldu.
Ekranların çok konuşulan isimlerinden Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile hayatını birleştirmişti.
Yedinci kez nikah masasına oturan isim düğün öncesi verdiği kiloları ile de çokça konuşulmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Alanya'da verdiği konserle de gündeme gelen isim, bu kez beyazlar içinde olduğu bir fotoğrafını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
Ancak Sayan'ın boyunun normalden fazla uzun olması dikkat çekti.
Seda Sayan'ın fotoğrafına photoshop uygulaması yaptığı düşünülürken, Seda Sayan'ın boyu için "1.90 olmuş" "Basketçilere benzemiş" yorumları yapıldı.
İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı...