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Haberler Magazin Deniz Seki sahnede gözyaşlarına hakim olamadı

Deniz Seki sahnede gözyaşlarına hakim olamadı

Sosyal medya paylaşımlarıyla, fotoğraflarına yaptığı Photoshoplarla dikkat çeken ünlü şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam Beşiktaş'ta düzenlenen bir ödül törenine katıldı. Yılın Pop Müzik Sanatçısı Ödülü'nü almak için sahneye davet edilen Seki'nin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Ünlü şarkıcı ödülü alırken gözyaşlarına hakim olamayarak, "14 yaşında bir oğlum var. Makyajlı geldiğime bakmayın, birazdan onunla vedalaşmaya gideceğim." ifadelerini kullandı.

03.06.2022, 16:05 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022, 16:05

Şarkıcı Deniz Seki'nin 14 yıldır baktığı köpeği hastalandı. Köpeğini veterinere bıkarak bir ödül törenine katılan Seki, aldığı kötü haber sonrası zor anlar yaşadı.

Deniz Seki sahnede gözyaşlarına hakim olamadı

Ödül töreninde veterinerinden gelen telefonla köpeğinin durumunun kötü olduğunu öğrenen şarkıcı, Yılın Pop Müzik Sanatçısı Ödülü'nü almak için çıktığı sahnede ayakta durmakta zorlandı.

Deniz Seki sahnede gözyaşlarına hakim olamadı

Posta'nın haberine göre; Ödülünü alırken konuşma yapan ünlü isim, "Bir sanatçı için ödül almak çok kıymetli. En büyük ödül yazdığımız şarkıların hep bir ağızdan söylenmesi. Fakat bir de dilsiz kullarımız var...

Deniz Seki sahnede gözyaşlarına hakim olamadı

Anne olamadım, evlat sahibi değilim. 14 yaşında bir oğlum var. Makyajlı geldiğime bakmayın, birazdan onunla vedalaşmaya gideceğim.

Deniz Seki sahnede gözyaşlarına hakim olamadı

Ödül için çok teşekkür ediyorum, lütfen kusura bakmayın" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Deniz Seki sahnede gözyaşlarına hakim olamadı

Ödül töreninde kendisini bekleyen basın mensuplarıyla konuşan Deniz Seki, "Allah'tan ümit kesilmez. Az önce doktoruyla konuştum, evladıma elimizden gelen her şeyi yaptık. Söyleyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

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