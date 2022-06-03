Dilan Çiçek Deniz: Tutkusuz insanların bir yanı hep eksik kalıyor

Güzel oyuncu, bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.
İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son olarak dijital bir dergiye röportaj verdi. Güzel oyuncu, mesleğini çok sevdiğini ve tutku ile yaptığı dile getirdi.
Güzel oyuncu, bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.
İşini tutku ile yaptığını söyleyen Deniz, "Ben tutku olmadan bir şey yapamıyorum."
"Tutku olmadan yapmak zorunda kaldıklarımla tutkuyla yaptıklarım arasında fark oluyor."
'BİR YANI HEP EKSİK KALIYOR'
"Tutkusuz insanların bir yanı hep eksik kalıyor" dedi.
Geçtiğimiz günlerde 75. Cannes Film Festivali'ne katılan Deniz, davet hakkında, "Harika bir festivaldi."
'ÇOK KEYİF ALDIM'
"Çok keyif aldım ve yeni insanlarla tanıştım" dedi.