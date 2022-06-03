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Dilan Çiçek Deniz: Tutkusuz insanların bir yanı hep eksik kalıyor

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son olarak dijital bir dergiye röportaj verdi. Güzel oyuncu, mesleğini çok sevdiğini ve tutku ile yaptığı dile getirdi.