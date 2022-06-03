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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz: Tutkusuz insanların bir yanı hep eksik kalıyor

Dilan Çiçek Deniz: Tutkusuz insanların bir yanı hep eksik kalıyor

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son olarak dijital bir dergiye röportaj verdi. Güzel oyuncu, mesleğini çok sevdiğini ve tutku ile yaptığı dile getirdi.

03.06.2022, 11:39 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022, 11:39

Güzel oyuncu, bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Dilan Çiçek Deniz: Tutkusuz insanların bir yanı hep eksik kalıyor

İşini tutku ile yaptığını söyleyen Deniz, "Ben tutku olmadan bir şey yapamıyorum."

Dilan Çiçek Deniz: Tutkusuz insanların bir yanı hep eksik kalıyor

"Tutku olmadan yapmak zorunda kaldıklarımla tutkuyla yaptıklarım arasında fark oluyor."

Dilan Çiçek Deniz: Tutkusuz insanların bir yanı hep eksik kalıyor

'BİR YANI HEP EKSİK KALIYOR'

"Tutkusuz insanların bir yanı hep eksik kalıyor" dedi.

Dilan Çiçek Deniz: Tutkusuz insanların bir yanı hep eksik kalıyor

Geçtiğimiz günlerde 75. Cannes Film Festivali'ne katılan Deniz, davet hakkında, "Harika bir festivaldi."

Dilan Çiçek Deniz: Tutkusuz insanların bir yanı hep eksik kalıyor

'ÇOK KEYİF ALDIM'

"Çok keyif aldım ve yeni insanlarla tanıştım" dedi.

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