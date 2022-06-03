Haberler Magazin Hadise çok konuşulan yüzüğünü taktı, pozunu verdi

Hadise çok konuşulan yüzüğünü taktı, pozunu verdi

İş insanı Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz Ocak ayında ünlü şarkıcı Hadise'ye 3 milyon TL'lik yüzükle evlenme teklifi etmişti. O yüzük günlerce magazin gündeminde konuşulmuş ve üzerine bir iddia ortaya atılmıştı. Mehmet Dinçerler'in borçları yüzünden yüzüğün ünlü şarkıcıdan geri alınacağı öne sürülmüştü. Çift, bu konu üzerine açıklama yapmayarak geçtiğimiz ay da aile arasında düzenlenen bir törenle sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Ünlü şarkıcı, son olarak sosyal medya hesabından 'meşhur' yüzüğüyle olan pozunu paylaştı ve böylece söylentilere de cevap vermiş oldu.