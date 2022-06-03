Hadise çok konuşulan yüzüğünü taktı, pozunu verdi

İş insanı Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine 'evet' diyen ünlü şarkıcı Hadise, Dinçerler'in hediye ettiği yüzükle ilgili sessizliğini bozdu.
İş insanı Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz Ocak ayında ünlü şarkıcı Hadise'ye 3 milyon TL'lik yüzükle evlenme teklifi etmişti. O yüzük günlerce magazin gündeminde konuşulmuş ve üzerine bir iddia ortaya atılmıştı. Mehmet Dinçerler'in borçları yüzünden yüzüğün ünlü şarkıcıdan geri alınacağı öne sürülmüştü. Çift, bu konu üzerine açıklama yapmayarak geçtiğimiz ay da aile arasında düzenlenen bir törenle sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Ünlü şarkıcı, son olarak sosyal medya hesabından 'meşhur' yüzüğüyle olan pozunu paylaştı ve böylece söylentilere de cevap vermiş oldu.
İş insanı Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine 'evet' diyen ünlü şarkıcı Hadise, Dinçerler'in hediye ettiği yüzükle ilgili sessizliğini bozdu.
Hadise, borçları nedeniyle geri alınacağı konuşulan 3 milyon TL değerindeki yüzükle poz vererek sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı Hadise, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi aldı.
Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine "Evet" diyen Hadise, bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu sürpriz evlilik teklifi, sosyal medyada çok konuşulmuş ve ortaya birçok iddia atılmıştı.
3 milyon TL değerindeki yüzükle ilgili ortaya atılan iddialardan biri ise; Mehmet Dinçerler'in borcu nedeniyle yüzüğün ünlü şarkıcıdan geri alınacağı idi.
İddialar karşısında sessizliğini koruyan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız Mehmet Dinçerler'le aile arasında düzenlenen törenle Çırağan Sarayı'nda evlendi.
Ünlü şarkıcı Hadise, Dinçerler'in borçları yüzünden geri alınacağı konuşulan o 'meşhur' yüzükle poz verdi.
İşte ünlü şarkıcı Hadise'nin o sosyal medyaya da damga vuran 'yüzük bende!' pozu...