Hande Erçel’in makyajsız hali dikkat çekti

Son dönemin başarılı oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
Özel hayatıyla merak edilen, açıklamaları ve paylaşımlarıyla oldukça konuşulan oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Erçel'in 'Ne güzel bir sabah' notuyla paylaştığı hikayede, oyuncunun makyajsız hali dikkat çekti.
Son dönemin başarılı oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen birödül töreninde yaptığı konuşmayla damga vuran Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'i ağlatmıştı.
Törende ödülünü almak için sahneye çıkan Hande Erçel, yaptığı konuşmayla herkesi duygulandırmayı başarmıştı.
Yanında olan tüm ekibine ve ablasına teşekkür eden Erçel, "Onun dışında ben ablama teşekkür etmek istiyorum.
Çünkü o benim annemin stilini gün geçtikçe üzerine alıyor ve ben onda annemi görüyorum" ifadelerini kullanmış ve bu konuşmanın ardından ablası gözyaşlarını tutamamıştı.
Son olarak Instagram hesabından yaptığı makyajsız paylaşımla dikkat çeken Hande Erçel, görenleri şaşkına çevirdi.
Makyajlı haliyle dillere destan bir güzelliğe sahip olan Erçel'in makyajsız hali beğeni aldı.
Hande Erçel, yaptığı paylaşımına ise, "Ne güzel bir sabah" notunu düştü.