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Haberler Magazin Hande Erçel'in makyajsız hali dikkat çekti

Hande Erçel'in makyajsız hali dikkat çekti

Özel hayatıyla merak edilen, açıklamaları ve paylaşımlarıyla oldukça konuşulan oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Erçel'in 'Ne güzel bir sabah' notuyla paylaştığı hikayede, oyuncunun makyajsız hali dikkat çekti.

03.06.2022, 14:37 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022, 14:38

Son dönemin başarılı oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Hande Erçel’in makyajsız hali dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen birödül töreninde yaptığı konuşmayla damga vuran Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'i ağlatmıştı.

Hande Erçel’in makyajsız hali dikkat çekti

Törende ödülünü almak için sahneye çıkan Hande Erçel, yaptığı konuşmayla herkesi duygulandırmayı başarmıştı.

Hande Erçel’in makyajsız hali dikkat çekti

Yanında olan tüm ekibine ve ablasına teşekkür eden Erçel, "Onun dışında ben ablama teşekkür etmek istiyorum.

Hande Erçel’in makyajsız hali dikkat çekti

Çünkü o benim annemin stilini gün geçtikçe üzerine alıyor ve ben onda annemi görüyorum" ifadelerini kullanmış ve bu konuşmanın ardından ablası gözyaşlarını tutamamıştı.

Hande Erçel’in makyajsız hali dikkat çekti

Son olarak Instagram hesabından yaptığı makyajsız paylaşımla dikkat çeken Hande Erçel, görenleri şaşkına çevirdi.

Hande Erçel’in makyajsız hali dikkat çekti

Makyajlı haliyle dillere destan bir güzelliğe sahip olan Erçel'in makyajsız hali beğeni aldı.

Hande Erçel’in makyajsız hali dikkat çekti

Hande Erçel, yaptığı paylaşımına ise, "Ne güzel bir sabah" notunu düştü.

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