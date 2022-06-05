Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen’in doğum gününü kutladı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve ikilinin arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı.
Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, 2013 yılında dizi setinde tanıştığı güzel oyuncu Fahriye Evcen ile 2017 yılında da birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Mutlu evliliklerinden Karan isminde bir çocukları olan çift, magazin dünyasının gözde çifleri arasında yer alıyor ve oldukça konuşuluyor. Son olarak çiftten Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı ve güzeller güzeli eşi de o paylaşıma kayıtsız kalamadı.
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve ikilinin arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı.
"BAHARIN KOKUSUNU GETİRDİN BİZE"
Geçtiğimiz nisan ayında üç yaşına basan oğulları Karan'ın doğum gününü kutlayan Evcen, gönderisine, "Tam 3 yıl önce bugün içimizde açan bahar çiçeğimiz oldun oğlum... Baharın kokusunu getirdin bize, iyi ki doğdun meleğim..." mesajını yazmıştı.
KARAN'A ÜÇ YAŞ PARTİSİ
Ardından oğulları Karan'a 'Ferrari' temalı bir parti düzenleyen oyuncu çift, kutlamadan renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmemişti. Instagram hesabında 12,7 milyon takipçisi bulunan Evcen, mutlu aile fotoğraflarının altına, "Doğum günün kutlu olsun aşkım. Canım oğlum.. iyi ki doğdun" notunu düşmüştü.
Partiden kareleri kendi sosyal medya hesabından da yayınlayan 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ise paylaşımında "İyi ki doğdun aslanım" ifadelerini kullanmıştı.
"DOĞUM GÜNÜN OLSUN AŞKIM"
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Fahriye Evcen, bugün 36 yaşına bastı. Özçivit de kendisi gibi oyuncu eşinin doğum gününü Instagram'dan yayınladığı fotoğrafla kutladı. Ailece dondurma yedikleri anda verdikleri poz paylaşan yakışıklı oyuncu, gönderisine, şu notu düştü:
"Doğum günün kutlu olsun aşkım. Nice senelere hep bu halde. Seni çok seviyoruz."
'EVCEN KAYITSIZ KALMADI
Yaprak Dökümü' dizisiyle şöhreti yakalayan Fahriye Evcen de eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Güzel oyuncu, Özçivit'in gönderisine; "Ben sizi her şeyden çok. Hep bu halde nice senelere" yorumunu yaptı.