Hande Soral’ın doktoru paylaştı: Dile kolay tam 16 saat!

Beş sene önce meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine giren oyuncu Hande Soral, geçtiğimiz pazartesi günü ilk bebeğinin dünyaya getirdi.
Meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan ve son olarak Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Ümit' karakterine hayat veren güzel oyuncu Hande Soral, geçtiğimiz günlerde oğulları Ali'ye kavuşmuştu. Son olarak Hande Soral'ın doktoru sosyal medya hesabından doğum öncesi fotoğrafları paylaşarak o anları anlattı.
Beş sene önce meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine giren oyuncu Hande Soral, geçtiğimiz pazartesi günü ilk bebeğinin dünyaya getirdi.
Sağlıklı bir bebek dünyaya getiren oyuncu, sosyal medya hesabından bebeğiyle pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Hande Soral, paylaşımlara doyamazken ünlü oyuncunun doğum anına dair yeni kareler ortaya çıktı. Fotoğraflar, Soral'ın doktorundan geldi.
Doktor "Hiçbir şey kolay olmuyor. Saatler süren bir emek, dile kolay tam 16 saat" diyerek şunları yazdı: Hande tüm bu süreç boyunca kendine hayran bıraktı bizi.
Sürecin her anında, her dakikasında bize olan inancı, uyumu inanılmazdı. Kasılmalarımız evde başlamıştı, daha hastaneye ilk girdiğimizde patron mesajını net vermişti:
"Ben ne dersem o!" Kalp atışları o kadar sınırdaydı ki, üzerine geçen on küsür saat boyunca bize sadece sabretmek düştü, sabırla beklemek.
Ama nasıl bir sabır. Sonunda da rahimdeki kocaman miyomumuza, boyna dolanan kordonumuza ve azıcık tombiş delikanlımıza rağmen doğumu tamamlamayı başardık.
Doğum sonrası iki anneyi de tebrik ettim. İlk olarak tabi ki Hande'yi Ardından böyle birini yetiştirdiği için annesini. Ve tabi ki dokuz doğuran sevgili babamızı...