Haberler Magazin Pınar Deniz son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti

Pınar Deniz son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ve son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan güzel oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz haftalarda Fransa'da düzenlenen 75. Cannes Film Festivali'ne katılmıştı. Zarafetiyle ve özel hayatıyla kendisinden bahsettiren Pınar Deniz, şimdi de sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.