Pınar Deniz son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti

Sezon finali yapan "Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmayı başarıyor.
Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ve son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan güzel oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz haftalarda Fransa'da düzenlenen 75. Cannes Film Festivali'ne katılmıştı. Zarafetiyle ve özel hayatıyla kendisinden bahsettiren Pınar Deniz, şimdi de sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Sezon finali yapan "Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmayı başarıyor.
Son dönemde adı partneri Kaan Urgancıoğlu ile anılan Pınar Deniz, hayranları tarafından yakından takip ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katılan ve şıklığıyla göz kamaştıran Pınar Deniz'in son sosyal medya paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.
Kulis paylaşımında bulunan Pınar Deniz'in bornozlu pozları yaktı geçti.
Takipçileri Pınar Deniz'in bu paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.