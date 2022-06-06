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Haberler Magazin Pınar Deniz son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti

Pınar Deniz son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ve son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan güzel oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz haftalarda Fransa'da düzenlenen 75. Cannes Film Festivali'ne katılmıştı. Zarafetiyle ve özel hayatıyla kendisinden bahsettiren Pınar Deniz, şimdi de sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

06.06.2022, 16:57 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022, 16:58

Sezon finali yapan "Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmayı başarıyor.

Pınar Deniz son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti

Son dönemde adı partneri Kaan Urgancıoğlu ile anılan Pınar Deniz, hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Pınar Deniz son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti

Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katılan ve şıklığıyla göz kamaştıran Pınar Deniz'in son sosyal medya paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.

Pınar Deniz son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti

Kulis paylaşımında bulunan Pınar Deniz'in bornozlu pozları yaktı geçti.

Pınar Deniz son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti

Takipçileri Pınar Deniz'in bu paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.

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