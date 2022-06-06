Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç ayrıldı mı?

Dizi setinde tanışıp yeni bir aşka yelken açan Tolga Güleç ile Yasemin Kay Allençifti ilişkilerini magazin basınından uzak yaşıyordu.
Aşklarını gözlerden uzak bir şekilde yaşayan oyuncu çift Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç çifti hakkında bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin ayrıldığı öne sürüldü. Allen ise haklarında çıkan bu iddia üzerine sosyal medya hesabından cevap gibi bir paylaşımda bulundu.
Dizi setinde tanışıp yeni bir aşka yelken açan Tolga Güleç ile Yasemin Kay Allençifti ilişkilerini magazin basınından uzak yaşıyordu.
Ancak Tolga Güleç ile Yasemin Kay Allen'ın mutluluğunun kısa sürdüğü iddia edildi.
Oyuncu çiftin, fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini noktalama kararı aldığı ileri sürüldü.
Çıkan haberlerinden ardından sessiz kalmayı tercih eden ünlü çiftten Yasemin Kay Allen'dan hamle gecikmedi.
Instagram hesabından Güleç ile çektiği bir fotoğrafı paylaşan güzel oyuncu, ayrılık iddiasını yalanlamış oldu.
İşte o paylaşım...