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Haberler Magazin Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç ayrıldı mı?

Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç ayrıldı mı?

Aşklarını gözlerden uzak bir şekilde yaşayan oyuncu çift Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç çifti hakkında bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin ayrıldığı öne sürüldü. Allen ise haklarında çıkan bu iddia üzerine sosyal medya hesabından cevap gibi bir paylaşımda bulundu.

06.06.2022, 14:48 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022, 14:49

Dizi setinde tanışıp yeni bir aşka yelken açan Tolga Güleç ile Yasemin Kay Allençifti ilişkilerini magazin basınından uzak yaşıyordu.

Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç ayrıldı mı?

Ancak Tolga Güleç ile Yasemin Kay Allen'ın mutluluğunun kısa sürdüğü iddia edildi.

Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç ayrıldı mı?

Oyuncu çiftin, fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini noktalama kararı aldığı ileri sürüldü.

Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç ayrıldı mı?

Çıkan haberlerinden ardından sessiz kalmayı tercih eden ünlü çiftten Yasemin Kay Allen'dan hamle gecikmedi.

Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç ayrıldı mı?

Instagram hesabından Güleç ile çektiği bir fotoğrafı paylaşan güzel oyuncu, ayrılık iddiasını yalanlamış oldu.

Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç ayrıldı mı?

İşte o paylaşım...

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