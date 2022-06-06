Haberler Magazin Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç ayrıldı mı?

Aşklarını gözlerden uzak bir şekilde yaşayan oyuncu çift Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç çifti hakkında bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin ayrıldığı öne sürüldü. Allen ise haklarında çıkan bu iddia üzerine sosyal medya hesabından cevap gibi bir paylaşımda bulundu.