Şeyma Subaşı’nın son paylaşımı çok konuşuldu

Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile ayrıldıktan sonra Mohammed Alsaloussi'yle yeni bir aşka yelken açmıştı.
Çalkantılı aşk hayatı ve paylaşımlarıyla oldukça dikkat çeken 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte Miami'de yaşıyordu. Subaşı, geçtiğimiz aylarda ise evlilik teklifine 'Evet!' yanıtını verdiği Mısırlı iş insanı sevgilisi ile ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ayrılık sonrası farklı isimlerle anılan ikiliden Subaşı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile ayrıldıktan sonra Mohammed Alsaloussi'yle yeni bir aşka yelken açmıştı.
Sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtı veren Subaşı, sosyal medya hesabında evlilik hazırlıkları yaptığı açıklamayla Mohammed Alsaloussi'yle ayrıldığını duyurmuştu.
Ayrılığın ardından adı Hakan Sabancı ile anılan ünlü isim, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Subaşı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Subaşı, iç çamaşırıyla verdiği bir pozu Instagrma hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Fenomen ismin iç çamaşırlı paylaşımı, Instagram'da hızla gündem olurken bazı sosyal medya kullanıcıları bu pozların çok abartılı olduğunu savundu.