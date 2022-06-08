Haberler Magazin Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı çok konuşuldu

Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı çok konuşuldu

Çalkantılı aşk hayatı ve paylaşımlarıyla oldukça dikkat çeken 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte Miami'de yaşıyordu. Subaşı, geçtiğimiz aylarda ise evlilik teklifine 'Evet!' yanıtını verdiği Mısırlı iş insanı sevgilisi ile ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ayrılık sonrası farklı isimlerle anılan ikiliden Subaşı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.