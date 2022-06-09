Demet Akalın: Gencecik bir kızım!

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Demet Akalın, bir sağlık merkezinin çıkışında basın mensupları ile sohbet etti.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir sağlık merkezinden çıkan Akalın, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti ve "Gencecik bir kızım. Bak, boynumu da yaptırdım." sözleri ile de eski sağlığına kavuştuğunu söyledi.
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Demet Akalın, bir sağlık merkezinin çıkışında basın mensupları ile sohbet etti.
Posta'nın haberine göre; Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda boyun ağrısı nedeniyle başladığı fizik tedavinin bittiğini ve eski sağlığına kavuştuğunu ifade etti.
Demet Akalın, kendisini görüntüleyen muhabirlere boynunu göstererek, "Gencecik bir kızım. Bak, boynumu da yaptırdım." sözleri ile takıldı.
"Yoğun konser maratonunda dinlenebiliyor musunuz? İlaç, oksijen takviyesi falan alıyor musunuz?" sorusunu da Akalın, "Haftada dört gün çalışıyorum.
Çalışmazsam yoruluyorum. Oksijen çadırına girdim. O bayağı iyiydi." yanıtını verdi.