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Demet Akalın: Gencecik bir kızım!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir sağlık merkezinden çıkan Akalın, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti ve "Gencecik bir kızım. Bak, boynumu da yaptırdım." sözleri ile de eski sağlığına kavuştuğunu söyledi.