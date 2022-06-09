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Haberler Magazin Demet Akalın: Gencecik bir kızım!

Demet Akalın: Gencecik bir kızım!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir sağlık merkezinden çıkan Akalın, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti ve "Gencecik bir kızım. Bak, boynumu da yaptırdım." sözleri ile de eski sağlığına kavuştuğunu söyledi.

09.06.2022, 16:30 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022, 16:31

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Demet Akalın, bir sağlık merkezinin çıkışında basın mensupları ile sohbet etti.

Demet Akalın: Gencecik bir kızım!

Posta'nın haberine göre; Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda boyun ağrısı nedeniyle başladığı fizik tedavinin bittiğini ve eski sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Demet Akalın: Gencecik bir kızım!

Demet Akalın, kendisini görüntüleyen muhabirlere boynunu göstererek, "Gencecik bir kızım. Bak, boynumu da yaptırdım." sözleri ile takıldı.

Demet Akalın: Gencecik bir kızım!

"Yoğun konser maratonunda dinlenebiliyor musunuz? İlaç, oksijen takviyesi falan alıyor musunuz?" sorusunu da Akalın, "Haftada dört gün çalışıyorum.

Demet Akalın: Gencecik bir kızım!

Çalışmazsam yoruluyorum. Oksijen çadırına girdim. O bayağı iyiydi." yanıtını verdi.

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