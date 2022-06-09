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İrem Sak ve sevgilisi Furkan Korkmaz sezonu açtı

Güzel oyuncu İrem Sak, dokuz aydır beraber olduğu NBA'de mücadele eden Philadelphia 76ers takımında forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz'la Çeşme'de tatil sezonunu açtı.

09.06.2022, 16:16 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022, 16:17

Oyuncu İrem Sak (35) dokuz aydır kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz (24) ile aşk yaşıyor. Ama bu ilişkinin itirafı ancak geçen Ocak'ta gelmişti.

İrem Sak ve sevgilisi Furkan Korkmaz sezonu açtı

Amerikan Basketbol Ligi NBA takımlarından Philadelphia 76ers'da forma giyen milli sporcu ile İrem Sak önceki gün Çeşme-Dalyan'da görüntülendi.

İrem Sak ve sevgilisi Furkan Korkmaz sezonu açtı

SEVGİLİSİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Locaya oturan sevgililer gün boyu sohbet etti.

İrem Sak ve sevgilisi Furkan Korkmaz sezonu açtı

Bir ara kumda yürürlerken tereddütlü bir şekilde sağa sola bakmaları dikkat çekti.

İrem Sak ve sevgilisi Furkan Korkmaz sezonu açtı

Daha sonra çantasından fotoğraf makinesi çıkaran Sak, sevgilisinin fotoğraflarını çekti.

İrem Sak ve sevgilisi Furkan Korkmaz sezonu açtı

Bol bol meyve yiyip telefonla konuştuktan sonra denize girmeden mekandan ayrıldılar.

İrem Sak ve sevgilisi Furkan Korkmaz sezonu açtı

Özel araçlarıyla evlerinin yolunu tuttular.

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