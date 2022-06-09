İrem Sak ve sevgilisi Furkan Korkmaz sezonu açtı

Oyuncu İrem Sak (35) dokuz aydır kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz (24) ile aşk yaşıyor. Ama bu ilişkinin itirafı ancak geçen Ocak'ta gelmişti.
Güzel oyuncu İrem Sak, dokuz aydır beraber olduğu NBA'de mücadele eden Philadelphia 76ers takımında forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz'la Çeşme'de tatil sezonunu açtı.
Oyuncu İrem Sak (35) dokuz aydır kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz (24) ile aşk yaşıyor. Ama bu ilişkinin itirafı ancak geçen Ocak'ta gelmişti.
Amerikan Basketbol Ligi NBA takımlarından Philadelphia 76ers'da forma giyen milli sporcu ile İrem Sak önceki gün Çeşme-Dalyan'da görüntülendi.
SEVGİLİSİNİ GÖRÜNTÜLEDİ
Locaya oturan sevgililer gün boyu sohbet etti.
Bir ara kumda yürürlerken tereddütlü bir şekilde sağa sola bakmaları dikkat çekti.
Daha sonra çantasından fotoğraf makinesi çıkaran Sak, sevgilisinin fotoğraflarını çekti.
Bol bol meyve yiyip telefonla konuştuktan sonra denize girmeden mekandan ayrıldılar.