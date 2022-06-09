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İrem Sak ve sevgilisi Furkan Korkmaz sezonu açtı

Güzel oyuncu İrem Sak, dokuz aydır beraber olduğu NBA'de mücadele eden Philadelphia 76ers takımında forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz'la Çeşme'de tatil sezonunu açtı.