Haberler Magazin Serenay Sarıkaya Paris stili ile dikkat çekti

Serenay Sarıkaya Paris stili ile dikkat çekti

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya özel hayatı ve paylaşımlarıyla oldukça takip edilen aynı zamanda da gündemde çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Güzel oyuncu, son olarak bir projesi için Fransa'ya gitti. Sarıkaya, Paris'te katıldığı gala yemeğinde tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.