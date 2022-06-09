Serenay Sarıkaya Paris stili ile dikkat çekti

Bir mücevher markasının Türkiye Elçisi Serenay Sarıkaya, Paris'te gerçekleşen gala yemeğinde nefes kesti.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya özel hayatı ve paylaşımlarıyla oldukça takip edilen aynı zamanda da gündemde çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Güzel oyuncu, son olarak bir projesi için Fransa'ya gitti. Sarıkaya, Paris'te katıldığı gala yemeğinde tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Bir mücevher markasının Türkiye Elçisi Serenay Sarıkaya, Paris'te gerçekleşen gala yemeğinde nefes kesti.
SERVET DEĞERİNDE
Rubelit taşı, pırlanta ve yakutlarla süslenen kolyesi, pırlantalarla donatılan saati, küpeleri ve yüzüğü bir servet değerindeydi.
Serenay Sarıkaya'yı davet boyunca 2 güvenlik görevlisi korudu.
Paris'in altını üstüne getiren Serenay Sarıkaya, kendine has tarzıyla dikkat çekti.
Güzel oyuncu, önceki gün de ünlü markalardan seçtiği ürünlerle değeri binlerce TL'yi bulan kombiniyle sosyal medyadan böyle paylaşım yaptı.
İşte beyazlar içindeki Serenay Sarıkaya'nın Paris tarzı...