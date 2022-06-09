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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya Paris stili ile dikkat çekti

Serenay Sarıkaya Paris stili ile dikkat çekti

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya özel hayatı ve paylaşımlarıyla oldukça takip edilen aynı zamanda da gündemde çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Güzel oyuncu, son olarak bir projesi için Fransa'ya gitti. Sarıkaya, Paris'te katıldığı gala yemeğinde tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

09.06.2022, 09:40 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022, 09:49

Bir mücevher markasının Türkiye Elçisi Serenay Sarıkaya, Paris'te gerçekleşen gala yemeğinde nefes kesti.

Serenay Sarıkaya Paris stili ile dikkat çekti

SERVET DEĞERİNDE

Rubelit taşı, pırlanta ve yakutlarla süslenen kolyesi, pırlantalarla donatılan saati, küpeleri ve yüzüğü bir servet değerindeydi.

Serenay Sarıkaya Paris stili ile dikkat çekti

Serenay Sarıkaya'yı davet boyunca 2 güvenlik görevlisi korudu.

Serenay Sarıkaya Paris stili ile dikkat çekti

Paris'in altını üstüne getiren Serenay Sarıkaya, kendine has tarzıyla dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya Paris stili ile dikkat çekti

Güzel oyuncu, önceki gün de ünlü markalardan seçtiği ürünlerle değeri binlerce TL'yi bulan kombiniyle sosyal medyadan böyle paylaşım yaptı.

Serenay Sarıkaya Paris stili ile dikkat çekti

İşte beyazlar içindeki Serenay Sarıkaya'nın Paris tarzı...

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