Yalnız Kurt’un sezon finalinde neler olacak?

Uçurumdan son anda kurtulan Altay, Sare ve Ela'yı kurtarabilecek mi, yoksa Topal önce mi davranacak? Viking'i Kuzey Irak'taki hücresinde ziyaret eden kişi kim ve Viking'e ne teklif etti? Altay'ın Yavuz Yıldırım'ın oğlu olduğunu öğrenen Mira ne yapacak? Halit'in yaşadığını öğrenen Davut ve Halit'in büyük yüzleşmesinde neler yaşanacak? Altay ve Doğan'ı harekete geçiren yeni hedefleri ne olacak?