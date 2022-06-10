İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek sözler!

Mart ayında ise kızı Gülşen ile bir karesini paylaşan Tatlıses altına şu mesajı düştü:

"Bu benim Gülşen'im. Kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var babası hep duasındadır. Artı bir de Melek'im var o da babasının doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır… Bir de Elif'im var ki sormayın! 'Nasılsın baba', 'Süperim kızım', 'Ben de süperim baba' deyip bitiriyor beni… Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı. İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile… Allah bunları bana çok görmesin."