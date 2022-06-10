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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'ten zehir zemberek sözler!

İbrahim Tatlıses'ten zehir zemberek sözler!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamayla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yedi çocuğu ve dokuz torunu olan Tatlıses, "Yapacağımı yapmışım, herkesin yaşamı hayatı garantide. Kim sebep olduysa Allah da onları bildiği gibi yapsın. Hakkımı helal etmiyorum." ifadelerini kullandı.

10.06.2022, 16:35 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022, 16:36

14 Mart 2011 gecesi Maslak'ta uzun namlulu silahla saldırıya uğrayan ve uzun süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan İbrahim Tatlıses, Kasım 2020'de 'İbo Show' programı ile ekranlara dönmüş, Eylül 2021'de ise 12 yıl sonra ilk konserini vermişti.

İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek sözler!

Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, ilişkileri bir dargın bir barışık devam eden dört yıllık sevgilisi ile 16 Mayıs Pazartesi akşamı Polonezköy'de bir mekanda nişanlandı. Kızınin nişan yüzüğünü takan sanatçı, basın mensuplarına, "Bana 'Mutlu musunuz?' diye sormayın" diyerek takıldı. Tatlıses, "Her babaya ne sorulursa sorulsun, böyle bir günde 'Mutluyum' der. Çok mutluyum, Levent de çok düzgün, terbiyeli bir çocuk. Ben de bir baba olarak elimden ne geliyorsa yapacağım tabii ki. Düğünde görüşürüz" diyerek, duygularını dile getirdi.

İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek sözler!

"KİMSEYE EL ÖPTÜRMEM"

Yüzükler takıldıktan sonra nişanlısını öpmek isteyen Levent Dörter'e, İbrahim Tatlıses engel olarak öpmesini istemedi. Ünlü türkücü, kurdelelerin kesilmesinin ardıdnan elini öpen kızını alnından öperek tebrik etti. Levent Dörter de Tatlıses'in elini öpmek istedi ancak sanatçı damadını geri çevirerek, yanaklarından öptü. Bu anlar sosyal medyada gündem olurken, dikkat çeken bir görüntü veren ikili arasında sorun yaşandığı dedikoduları yayıldı.

İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek sözler!

'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses, yaklaşık 500 bin takipçisinin bulunduğu Twitter hesabından konuyla ilgili olarak, "'Ben sadece damadıma değil, kimseye el öptürmem. Bunu tüm camia bilir. Ayrıca damadım da çok terbiyeli ve edepli bir delikanlıdır" açıklamasını yaptı.

İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek sözler!

AHMET TATLISES'İ YOK SAYDI!

Ekim 2021'de oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğününe de katılan İbrahim Tatlıses, Urfa'da evlendiği ilk eşi Adalet Sara'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses'le ise bir süredir gerginlik yaşıyor. Geçtiğimiz ocak ayında önemli bir sağlık sorunuyla mücadele eden Ahmet Tatlıses, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede beyin ameliyatı geçirdi. Baba Tatlıses'in oğlunu hastanede ziyaret etmediği konuşulurken, bu konuda "Geçmiş olsun" açıklamasında bulunmaması da dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek sözler!

Mart ayında ise kızı Gülşen ile bir karesini paylaşan Tatlıses altına şu mesajı düştü:

"Bu benim Gülşen'im. Kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var babası hep duasındadır. Artı bir de Melek'im var o da babasının doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır… Bir de Elif'im var ki sormayın! 'Nasılsın baba', 'Süperim kızım', 'Ben de süperim baba' deyip bitiriyor beni… Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı. İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile… Allah bunları bana çok görmesin."

İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek sözler!

Tek tek çocuklarından bahseden Tatlıses, büyük oğlu Ahmet Tatlıses'in adını dahi anmadı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

İbrahim Tatlıses, son olarak Twitter'dan yaptığı sert açıklama ile gündem oldu. "Ailemin içine ettiler" diyen usta şarkıcı, şu mesajla isyanını dile getirdi:

" 'İzmir'de çekirdek bir ailem var' dedim, ailemin içine ettiler. O çekirdek aileyi büyütecektim. Bu saaten sonra kime hesap vereceğim, Allah'tan başka kimseye. Yapacağımı yapmışım, herkesin yaşamı hayatı garantide. Kim sebep olduysa Allah da onları bildiği gibi yapsın. Hakkımı helal etmiyorum."

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