İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek sözler!

Tek tek çocuklarından bahseden Tatlıses, büyük oğlu Ahmet Tatlıses'in adını dahi anmadı.
"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM
İbrahim Tatlıses, son olarak Twitter'dan yaptığı sert açıklama ile gündem oldu. "Ailemin içine ettiler" diyen usta şarkıcı, şu mesajla isyanını dile getirdi:
" 'İzmir'de çekirdek bir ailem var' dedim, ailemin içine ettiler. O çekirdek aileyi büyütecektim. Bu saaten sonra kime hesap vereceğim, Allah'tan başka kimseye. Yapacağımı yapmışım, herkesin yaşamı hayatı garantide. Kim sebep olduysa Allah da onları bildiği gibi yapsın. Hakkımı helal etmiyorum."