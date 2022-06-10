İrem Derici imajını tazeledi

Sosyal medya sayfasını sık sık kullanan isimler arasında yer alan İrem Derici, yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kurmayı ihmal etmiyor.
Cem Belevi ile ilişkisini geçtiğimiz günlerde ihanet yüzünden bitiren ünlü şarkıcı İrem Derici, özel hayatı, konserleri ve renkli danslarıyla magazin gündeminde oldukça konuşuluyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan İrem Derici, son olarak yeni imajını takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya sayfasını sık sık kullanan isimler arasında yer alan İrem Derici, yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kurmayı ihmal etmiyor.
Son olarak Cem Belevi tarafından aldatıldığını iddia eden İrem Derici, aşk hayatından sonra özel hayatı ve iş hayatına konsantre oldu.
İrem Derici, son olarak ise Instagram sayfasından yeni tarzını takipçileriyle paylaştı. İrem Derici'nin yeni tarzı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
İşte İrem Derici'nin Instagram sayfasından yaptığı o paylaşım…
Bir süredir birliktelik yaşadığı Cem Belevi'yle ihanet iddiaları sonrasında ayrılan ve her fırsatta gönderme de bulunan İrem Derici, son paylaşımıyla olay olmuştu.
Güzel şarkıcı paylaşımına, "Napıyorduk sırta saplanan bıçakları satsak ev mi alıyorduk?" sözleriyle dikkat çekti.
İrem Derici'nin bu sözleri sosyal medyada Cem Belevi'ye gönderme şeklinde yorumlandı.