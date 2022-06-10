Melis Sezen ev halini sosyal medya hesabından paylaştı

Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile başrollerini paylaştığı dizide canlandırdığı Derin karakteri ile milyonlarca kişinin beğenisini kazandı.
Geçtiğimiz günlerde rol aldığı dizisi final veren ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla da oldukça dikkat çekiyor. Sezen, son olarak bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Güzel oyuncunun takipçileri ise o paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile başrollerini paylaştığı dizide canlandırdığı Derin karakteri ile milyonlarca kişinin beğenisini kazandı.
Son dönemin en konuşulan isimlerinden olan Melis Sezen, dizinin final çekimlerinin tamamlanmasının ardından soluğu Bali'de aldı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Bali tatilinde sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Bali tatilinin ardından yurda dönen Melis Sezen, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Melis Sezen şimdi de mini siyah şortu ve beyaz büstiyerli ev haliyle takipçilerinin karşısına çıktı.
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Melis Sezen kısa sürede binlerce beğeni aldı.