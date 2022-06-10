Haberler Magazin Melis Sezen ev halini sosyal medya hesabından paylaştı

Melis Sezen ev halini sosyal medya hesabından paylaştı

Geçtiğimiz günlerde rol aldığı dizisi final veren ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla da oldukça dikkat çekiyor. Sezen, son olarak bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Güzel oyuncunun takipçileri ise o paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.