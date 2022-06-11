Melisa Döngel, Aleyna Tilki’nin eski sevgilisiyle mi birlikte?

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Posta'nın haberine göre; Melisa Döngel önceki gün Arnavutköy'de arkadaşları ile yemek yedi. Yeni imajıyla Seda Sayan'a benzetilen genç yıldız, "Öyleyse ne mutlu bana. Ben olumsuz yorumları kafama takmıyorum."