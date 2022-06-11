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Haberler Magazin Melisa Döngel, Aleyna Tilki'nin eski sevgilisiyle mi birlikte?

Melisa Döngel, Aleyna Tilki'nin eski sevgilisiyle mi birlikte?

Ünlü oyuncu Melisa Döngel önceki gün Arnavutköy'de arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi. Mekan çıkışında basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden güzel oyuncunun, daha önce Kadir Güneş tarafından Aleyna Tilki için tahsis edilen VİP minibüse binerek gitmesi dikkatlerden kaçmadı.

11.06.2022, 14:30 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022, 14:31

Melisa Döngel 2021 yazında birlikte olduğu turizmci Deniz Şahin'den "İlişkimiz toksik hale geldi" diyerek ayrılmıştı.

Melisa Döngel, Aleyna Tilki’nin eski sevgilisiyle mi birlikte?

Adı önce Fenerbahçeli futbolcu Sosa, sonra Ekin Mert Daymaz ile anılan oyuncu, modacı Gülnur Güneş'in kardeşi, Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi, iş insanı Kadir Güneş ile aşk yaşamaya başladı.

Melisa Döngel, Aleyna Tilki’nin eski sevgilisiyle mi birlikte?

İddiaya göre; ilişkinin temeli martta sosyal medyada atıldı.

Melisa Döngel, Aleyna Tilki’nin eski sevgilisiyle mi birlikte?

VIP SERVİS

Posta'nın haberine göre; Melisa Döngel önceki gün Arnavutköy'de arkadaşları ile yemek yedi. Yeni imajıyla Seda Sayan'a benzetilen genç yıldız, "Öyleyse ne mutlu bana. Ben olumsuz yorumları kafama takmıyorum."

Melisa Döngel, Aleyna Tilki’nin eski sevgilisiyle mi birlikte?

"Söylendiği gibi de Instagram'da çıplak fotoğraf paylaşmıyorum" dedi. Melisa, Kadir Güneş'in daha önce Aleyna Tilki için tahsis ettiği VIP minibüse binerek lokantadan ayrıldı.

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