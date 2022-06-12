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Seranay Sarıkaya paylaştı sosyal medya yıkıldı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya özel hayatı ile olduğu kadar sosyal medya paylaşımları ile de kendinden söz ettiriyor. Güzel oyuncunun son paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu. Siyah derin dekolteli elbisesi ile poz veren Sarıkaya adeta sosyal medyayı salladı.