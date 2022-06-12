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Haberler Magazin Seranay Sarıkaya paylaştı sosyal medya yıkıldı

Seranay Sarıkaya paylaştı sosyal medya yıkıldı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya özel hayatı ile olduğu kadar sosyal medya paylaşımları ile de kendinden söz ettiriyor. Güzel oyuncunun son paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu. Siyah derin dekolteli elbisesi ile poz veren Sarıkaya adeta sosyal medyayı salladı.

12.06.2022, 15:06

Oyuncu Serenay Sarıkaya, aşk hayatı ile adından en çok söz ettiren isimlerin başında geliyor. Şahmeran dizisi hazırlıkları devam eden güzel oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar çok beğenildi.

Seranay Sarıkaya paylaştı sosyal medya yıkıldı

Bir televizyon programına konuk olan Sarıkaya, hazırlandıktan sonra kamera karşısına geçti. Geçtiğimiz günlerde semt oturuşu gündem olan oyuncu, yine değişik karelere imza attı.

Seranay Sarıkaya paylaştı sosyal medya yıkıldı

YİNE ÇÖMELDİ

Aktif bir Instagram kullanıcısı olan Serenay, çömelerek poz verdi. Kıyafet seçimleriyle de dikkat çeken güzel oyuncu, bacak dekoltesiyle cesur anları ölümsüzleştirdi.

Seranay Sarıkaya paylaştı sosyal medya yıkıldı

Sarıkaya, takipçilerinden de tam not aldı.

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