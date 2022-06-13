Kaan Yıldırım Hande Erçel’i çabuk unuttu! Başka güzelle görüntülendi

Hande Erçel kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamış ve ikili hayranları tarafından çok yakıştırılmıştı. Ancak ikilinin aşkı ihanet iddiaları nedeniyle sona erdi. Kaan Yıldırım, Bodrum gecelerinde bir güzelle görüntülendi.