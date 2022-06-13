Kaan Yıldırım Hande Erçel’i çabuk unuttu! Başka güzelle görüntülendi

Hande Erçel kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamış ve ikili hayranları tarafından çok yakıştırılmıştı. Ancak ikilinin aşkı ihanet iddiaları nedeniyle sona erdi. Kaan Yıldırım, Bodrum gecelerinde bir güzelle görüntülendi.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Kerem Bürsin'den sonra Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin aşkları Londra'da ortaya çıkan fotoğrafla belgelenmişti. Ancak Erçel-Yıldırım aşkı kısa sürdü. Aldatma iddialarının ardından Kaan Yıldırım, bu sefer de Bodrum'daki bir mekanda başka bir güzelle samimi halde görüntülendi.
Hande Erçel kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamış ve ikili hayranları tarafından çok yakıştırılmıştı. Ancak ikilinin aşkı ihanet iddiaları nedeniyle sona erdi. Kaan Yıldırım, Bodrum gecelerinde bir güzelle görüntülendi.
Hande Erçel, oyuncu Kerem Bürsin ile uzun süren ilişkisinin noktalamıştı. Biten aşkın ardından Erçel, gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı. Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka başladı. Ünlü çiftin aşkları da resmen belgelenmişti. Yurt dışında sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülenmişti.
Kısa süre önce Londra ve ardından Marmaris'te aşk tatili yapan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İkilinin ayrıldığı iddia edildi. Sebep ise ihanet... Kaan Yıldırım'ın önceki gün yaptığı paylaşımlar, dedikoduları iyice alevlendirdi.
Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım için "Hande Erçel'den ayrıldı" iddiası ortaya atıldı.
Bu iddianın ardından Kaan Yıldırım, bu sefer de Bodrum'daki bir mekanda başka bir güzelle görüntülendi. Meraklı vatandaşlar tarafından görüntülenen ikilinin gece boyunca samimi halleri dikkat çekti. Aynı mekanda Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Yılmaz'ın da eğlendiği görüldü.