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Haberler Magazin Hande Erçel'den aldatma iddialarına ilişkin açıklama: Kaan Yıldırım...

Hande Erçel'den aldatma iddialarına ilişkin açıklama: Kaan Yıldırım...

Kerem Bürsin ile ayrılığının ardından gönlünü oyuncu Kaan Yıldırım'a kaptıran Hande Erçel'in aşkı kısa sürdü. İhanet iddialarının ardından Bodrum gecelerinde bir güzelle görüntülenen Yıldırım sessizliğini korurken Erçel'den ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

15.06.2022, 10:38

Aşkları Londra sokaklarında el ele çekilen pozlar sonrası ortaya çıkan Hande Erçel, Kaan Yıldırım çiftinin ilişkisi kısa sürdü. Hayranlarının birbirlerine çok yakıştırdığı çift ihanet iddiaları sonrası ayrıldı.

Hande Erçel’den aldatma iddialarına ilişkin açıklama: Kaan Yıldırım...

Hande Erçel ayrılık ve ihanet iddiaları sonrası ilk kez açıklama da bulundu. Erçel, sevgilisiyle aralarındaki son durum sorulunca beraberliklerinin bittiğini şu sözlerle ilan etti:

Hande Erçel’den aldatma iddialarına ilişkin açıklama: Kaan Yıldırım...

"Yani şöyle diyeyim o zaman; hayatımda kimse yok! Kaan her zaman arkadaşımdı. Arkadaşım kalacak!"

Hande Erçel’den aldatma iddialarına ilişkin açıklama: Kaan Yıldırım...

Aşklarını gizlemek isteyen ünlü çift, çıktıkları İngiltere tatilinde el ele görüntülenmişti.

Hande Erçel’den aldatma iddialarına ilişkin açıklama: Kaan Yıldırım...

Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel'den ayrıldığı iddia edilmişti.

Hande Erçel’den aldatma iddialarına ilişkin açıklama: Kaan Yıldırım...

Kaan Yıldırım, bu sefer de Bodrum'daki bir mekanda başka bir güzelle samimi halde görüntülendi.

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