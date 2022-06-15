Hande Erçel’den aldatma iddialarına ilişkin açıklama: Kaan Yıldırım...

Aşkları Londra sokaklarında el ele çekilen pozlar sonrası ortaya çıkan Hande Erçel, Kaan Yıldırım çiftinin ilişkisi kısa sürdü. Hayranlarının birbirlerine çok yakıştırdığı çift ihanet iddiaları sonrası ayrıldı.
Kerem Bürsin ile ayrılığının ardından gönlünü oyuncu Kaan Yıldırım'a kaptıran Hande Erçel'in aşkı kısa sürdü. İhanet iddialarının ardından Bodrum gecelerinde bir güzelle görüntülenen Yıldırım sessizliğini korurken Erçel'den ilk açıklama geldi. İşte detaylar...
Aşkları Londra sokaklarında el ele çekilen pozlar sonrası ortaya çıkan Hande Erçel, Kaan Yıldırım çiftinin ilişkisi kısa sürdü. Hayranlarının birbirlerine çok yakıştırdığı çift ihanet iddiaları sonrası ayrıldı.
Hande Erçel ayrılık ve ihanet iddiaları sonrası ilk kez açıklama da bulundu. Erçel, sevgilisiyle aralarındaki son durum sorulunca beraberliklerinin bittiğini şu sözlerle ilan etti:
"Yani şöyle diyeyim o zaman; hayatımda kimse yok! Kaan her zaman arkadaşımdı. Arkadaşım kalacak!"
Aşklarını gizlemek isteyen ünlü çift, çıktıkları İngiltere tatilinde el ele görüntülenmişti.
Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel'den ayrıldığı iddia edilmişti.
Kaan Yıldırım, bu sefer de Bodrum'daki bir mekanda başka bir güzelle samimi halde görüntülendi.