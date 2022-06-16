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İrem Derici Cem Belevi'yi unuttu: Ateş oldum yandım sana

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin Cem Belevi ile olan birlikteliği ve ayrılığı çok konuşulmuştu. Derici'nin ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalar ise ünlü çiftin hayranlarını şaşırtmıştı. Yazın kısa flörtler yaşayacağını söyleyen İrem Derici Çeşme'de adeta aşka geldi.