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Haberler Magazin İrem Derici Cem Belevi'yi unuttu: Ateş oldum yandım sana

İrem Derici Cem Belevi'yi unuttu: Ateş oldum yandım sana

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin Cem Belevi ile olan birlikteliği ve ayrılığı çok konuşulmuştu. Derici'nin ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalar ise ünlü çiftin hayranlarını şaşırtmıştı. Yazın kısa flörtler yaşayacağını söyleyen İrem Derici Çeşme'de adeta aşka geldi.

16.06.2022, 11:31

Cem Belevi'nin ihanetinin ardından "Bundan sonra bütün sarı taksiler benim, daldan dala. Öyle güzel, küçük küçük flörtlerle kapatacağım yazı" diyen İrem Derici, geçtiğimiz günlerde tatil için Alaçatı'ya gitti.

İrem Derici Cem Belevi’yi unuttu: Ateş oldum yandım sana

Takvim'in haberine göre ünlü şarkıcı, burada Eyüp Başar isimli bir gençle yakınlaştı. İrem Derici, önceki akşam arkadaş grubuyla gittiği mekandan yan yana oturduğu Başar'la paylaşım yapmadı.

İrem Derici Cem Belevi’yi unuttu: Ateş oldum yandım sana

'ATEŞ OLDUM YANDIM SANA'
Ancak genç adamın kalpli emojiler koyup Instagram'dan yayınladığı bu kare, flörtü gün yüzüne çıkardı. Bu arada Eyüp Başar, paylaştığı bu kareye de İrem Derici'nin Ara Sıra şarkısının şu kısmını ekledi:

İrem Derici Cem Belevi’yi unuttu: Ateş oldum yandım sana

"Ateş oldum, yandım sana. Deli oldum, sardım sana. Ne filmler atlattım. Sonunda bak vardım sana"

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