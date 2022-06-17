Kaan Yıldırım’dan ’arkadaşız’ açıklamasına yanıt: Hande ne söylüyorsa...

Bodrum tatilinde eğlendiği sırada yanında bir kadın ile görüntülenen ve kaçamak haberleri çıkan Yıldırım, "Bir mekanda eğlenirken şans eseri aynı mekanda eğlenen başka birileri ile yazıldım. Birkaç habere maruz kaldım. Kuzenim ile tekne tatiline çıktım, orada bambaşka bir şey çıktı. Bu herhalde bu mesleğin bir cilvesi. Bir tek ben maruz kalmıyorum. Artık alıştık" diye konuştu.