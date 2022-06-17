Kaan Yıldırım’dan ’arkadaşız’ açıklamasına yanıt: Hande ne söylüyorsa...

Kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin'le yaşadığı ayrılık sürecinin ardından, meslektaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel ünlü oyuncu ile Londra'da el ele görüntülenmişti.
Oyuncu Hande Erçel, Kerem Bursin ile olan uzun birlikteliğinin ardından gönlünü Hadise'nin de eski sevgilisi olan Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı. İhanet iddialarının ardından ayrılan çiftten Yıldırım geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir mekanda bir güzelle eğlenirken görüntülendi. Görüntüler sonrası Erçel'in 'Kaan ile arkadaşız' açıklamalarının sorulduğu ünlü oyuncudan ise yanıt gecikmedi.
Kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin'le yaşadığı ayrılık sürecinin ardından, meslektaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel ünlü oyuncu ile Londra'da el ele görüntülenmişti.
İkili, geçtiğimiz haftalarda da Marmaris tatilinde objektiflere yakalanmış, sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler nedeniyle Yıldırım'ın çok sinirlendiği ve kaldıkları otelde görevlilerle tartıştığı ileri sürülmüştü. Ünlü ismin, "Biz gözlerden uzakta olmak için buraya geldik ama görüntülerimiz her yerde" diyerek yetkililere çıkıştığı ve fotoğrafların kimin tarafından çekildiğinin bulunmasını istediği iddia edilmişti.
Yıldırım, geçtiğimiz gün ise Dalyan'da yer alan ünlü bir plajda yaz sezonunu açmıştı. Önceki günlerde Erçel'i aldattığı haberli ile gündeme gelen Yıldırım, ablası ve yeğeni ile tatilin keyfini çıkarmıştı. Çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarının 'ayrılık' sorularına sessiz kalmayı tercih eden yakışıklı oyuncu, ablası ve yeğeni ile arabasına binerek uzaklaşmıştı.
Bodrum tatilinde eğlendiği sırada yanında bir kadın ile görüntülenen ve kaçamak haberleri çıkan Yıldırım, "Bir mekanda eğlenirken şans eseri aynı mekanda eğlenen başka birileri ile yazıldım. Birkaç habere maruz kaldım. Kuzenim ile tekne tatiline çıktım, orada bambaşka bir şey çıktı. Bu herhalde bu mesleğin bir cilvesi. Bir tek ben maruz kalmıyorum. Artık alıştık" diye konuştu.
Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım için; "Arkadaşım ve arkadaşım olarak kalacak" demişti. Bu sözlerle ilgili ise Kaan Yıldırım; "Doğrudur, Hande ne söylüyorsa doğrudur" dedi.