2 ay önce evlenmişti! Seda Sayan mahkemeye koştu davayı açtı

59 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile Nisan ayında nikah masasına oturmuştu. Nikah sonrası soluğu Paris ve ardından Amsterdam'da alan çiftin aşkı dolu dizgin devam ederken Sayan'dan şaşırtan bir hamle geldi.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan ekibinde yer alan Çağlar Ökten ile 2 ay önce Beşiktaş nikah masasına oturmuştu. Evliliği ile çok konuşulan Sayan'dan hayranlarını şaşırtan bir hamle geldi. Sayan, eşinin soyadını sildirmek için mahkemenin yolunu tuttu davayı açtı.
59 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile Nisan ayında nikah masasına oturmuştu. Nikah sonrası soluğu Paris ve ardından Amsterdam'da alan çiftin aşkı dolu dizgin devam ederken Sayan'dan şaşırtan bir hamle geldi.
59 yaşındaki şarkıcı, evlenmeden önceki soyadını kullanmak için mahkemeye başvurdu. Hürriyet'in haberine göre; dava dilekçesinde isminin nüfus kayıtlarında 'Aysel Gürsaçer Ökten' olarak geçtiğini belirten ünlü sanatçı, evlilik soyadı olan 'Ökten'in resmi işlemlerde sorun olması nedeniyle nüfustan silinmesini istedi.
Seda Sayan'ın isminin nüfus kayıtlarında 'Aysel Gürsaçer' olarak geçtiğinin anlatıldığı dava dilekçesinde şunlar dile getirildi:
"Müvekkilim, Çağlar Ökten ile evlendikten sonra nüfus kayıtlarında soyadı 'Gürsaçer Ökten' olarak değişmiştir. Bu da resmi işlemlerde sorun yaratmaktadır. Müvekkilim, işlerinden dolayı kızlık soyadı olan 'Gürsaçer'i kullanmak istemektedir.
Müvekkilin eşi Çağlar Ökten'in de bu konuda rızası vardır. Müvekkilin eşinin soyadı olan 'Ökten'in nüfus kaydından silinmesini istiyoruz. Müvekkilin nüfusta 'Gürsaçer Ökten' olan soyadının düzeltilerek, 'Gürsaçer' olarak kaydedilmesini talep ediyoruz."