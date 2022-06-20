Amine Gülşe’nin karnı burnunda hali dikkat çekti

Amine Gülşe 2014 yılında Türkiye güzeli seçilmiş ve 2 dizide rol aldıktan sonra kısa süren oyunculuk kariyerini tamamen bitirmişti.
Ünü sınırları aşmış olan futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmış ve evlendikten bir yıl sonra kızları Eda'yı kucaklarına almıştı. Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan Amine Gülşe, görümcesinin düğününe katıldı. Oldukça keyifli gözüken Gülşe'nin karnı burnunda hali dikkat çekti.
Amine Gülşe 2014 yılında Türkiye güzeli seçilmiş ve 2 dizide rol aldıktan sonra kısa süren oyunculuk kariyerini tamamen bitirmişti.
Kendisi gibi gurbetçi bir ailenin çocuğu olan futbolcu Mesut Özil ile evlenen ve bir çocuk sahibi olan Amine Gülşe, şimdilerde ikinci çocuğuna hamile.
Ekrandan uzak bir hayat süren Gülşe, son olarak görümcesinin düğününde görüntülendi.
Artık karnı burnuna gelen Amine Gülşe, görümcesinin düğününde sahneye çıktı.
Oldukça keyifli olduğu görülen ünlü oyuncu, görümcesi ile karşılıklı oynadı. Bu anlar an be an kaydedildi.
Fenerbahçe 'nin yıldızı Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe, geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte konuşmuştu. Yeni bir televizyon projesinde olmayacağını belirten Gülşe, tüm zamanını kızı Eda'ya ayırdığını açıklamıştı.
Kızının her anına şahit olmak istediğini söyleyen Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum.
O da sürpriz olsun" demişti. Kızına kardeş düşündüklerini de belirten Gülşe, "5 çocuk sözümüz var" diyerek kahkaha atmıştı. Daha sonra Gülşe, "5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" diyerek bebek için yeşil ışık yakmıştı.