Gupse Özay’dan aylar sonra ilk kare!

6 yıldır birlikte olan Barış Arduçve Gupse Özay, 2020 senesinde Çeşme'de kıyılan nikâhla sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi.
Bir süredir ekranlara ara veren oyuncu ve yönetmen Gupse Özay, oyuncu Barış Arduç ile 6 yıllık birliteliklerini 2020 yılında resmiyete dökmüştü. İkili hakkında geçtiğimiz ay hayranlarını sevindiren haber gelmiş, Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu ve çiftin kız bebek bekledikleri öğrenilmişti. Gupse Özay'ın bu süreçte de paylaşım yapmaması dikkat çekmişti. Anne olmak için gün sayan ünlü isimden aylar sonra ilk paylaşım geldi.
6 yıldır birlikte olan Barış Arduçve Gupse Özay, 2020 senesinde Çeşme'de kıyılan nikâhla sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi.
Mutlu bir evlilik sürdüren Barış Arduç ve Gupse Özaycephesinden geçtiğimiz günlerde ise sevindiren bir haber geldi.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftin geçtiğimiz ay bebek beklediği ortaya çıktı.
Şimdilerde 7 aylık hamile olan başarılı oyuncu Gupse Özay, şimdi ise bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
Evde olduğu süreçte boş durmadığını belirten oyuncu "'Yoksun da yoksun' deyip duruyorsunuz.
İşte Gupse Özay'ın o paylaşımı...