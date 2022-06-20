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Gupse Özay'dan aylar sonra ilk kare!

Bir süredir ekranlara ara veren oyuncu ve yönetmen Gupse Özay, oyuncu Barış Arduç ile 6 yıllık birliteliklerini 2020 yılında resmiyete dökmüştü. İkili hakkında geçtiğimiz ay hayranlarını sevindiren haber gelmiş, Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu ve çiftin kız bebek bekledikleri öğrenilmişti. Gupse Özay'ın bu süreçte de paylaşım yapmaması dikkat çekmişti. Anne olmak için gün sayan ünlü isimden aylar sonra ilk paylaşım geldi.