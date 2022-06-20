Hande Erçel’in son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Güzel oyuncu Hande Erçel, oynadığı dizilerle Türkiye sınırlarını aşan ve giderek hayran kitlesini büyüten ünlü isimlerden biri haline geldi.
Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen aynı zamanda sıkça konuşulan ünlü oyuncu Hande Erçel, yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçti. Sosyal medya hesabından da iddialı pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen Erçel, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Güzel oyuncu Hande Erçel, oynadığı dizilerle Türkiye sınırlarını aşan ve giderek hayran kitlesini büyüten ünlü isimlerden biri haline geldi.
Son dönemin gözde oyuncularından olan Hande Erçel, Türkiye'de yayın hayatına başlayan dijital bir platforda yer alan oyuncular arasında adını yazdırdı.
Instagram'da en çok takipçiye sahip Türk kadın oyuncu olan Hande Erçel, özel hayatıyla da son günlerde çok konuşuluyor.
Hande Erçel, oyuncu Kerem Bürsin ile uzun süren ilişkisinin noktalamıştı.
Biten aşkın ardından Erçel, gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı. Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka başladı.
Hande Erçel yüzü olduğu bir marka için kamera karşısına geçti.
Hande Erçel bu kez dev kaplumbağa ile poz verdi.
Erçel'in iddialı pozlarına ise sosyal medyada beğeni ve yoprum yağdı.
İşte Hande Erçel'in o paylaşımı...