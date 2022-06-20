  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Hande Erçel'in son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Hande Erçel'in son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen aynı zamanda sıkça konuşulan ünlü oyuncu Hande Erçel, yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçti. Sosyal medya hesabından da iddialı pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen Erçel, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

20.06.2022, 15:01 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022, 15:02

Güzel oyuncu Hande Erçel, oynadığı dizilerle Türkiye sınırlarını aşan ve giderek hayran kitlesini büyüten ünlü isimlerden biri haline geldi.

Hande Erçel’in son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Son dönemin gözde oyuncularından olan Hande Erçel, Türkiye'de yayın hayatına başlayan dijital bir platforda yer alan oyuncular arasında adını yazdırdı.

Hande Erçel’in son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Instagram'da en çok takipçiye sahip Türk kadın oyuncu olan Hande Erçel, özel hayatıyla da son günlerde çok konuşuluyor.

Hande Erçel’in son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Hande Erçel, oyuncu Kerem Bürsin ile uzun süren ilişkisinin noktalamıştı.

Hande Erçel’in son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Biten aşkın ardından Erçel, gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı. Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka başladı.

Hande Erçel’in son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Hande Erçel yüzü olduğu bir marka için kamera karşısına geçti.

Hande Erçel’in son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Hande Erçel bu kez dev kaplumbağa ile poz verdi.

Hande Erçel’in son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Erçel'in iddialı pozlarına ise sosyal medyada beğeni ve yoprum yağdı.

Hande Erçel’in son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

İşte Hande Erçel'in o paylaşımı...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA