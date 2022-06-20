Haberler Magazin Hande Erçel'in son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Hande Erçel'in son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen aynı zamanda sıkça konuşulan ünlü oyuncu Hande Erçel, yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçti. Sosyal medya hesabından da iddialı pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen Erçel, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.