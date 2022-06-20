İbrahim Tatlıses açtı ağzını, yumdu gözünü!

Hiçbir çocuğumu ihmal etmem. Bir tek en büyüğü hariç… Bir insana yedi dükkân verirsin yedisi de batar mı? Onun ismini bile duymak istemiyorum. Bodrum'dan çıktım geliyorum bana çok ağır laflar etti. Onları şimdi söylemeyeceğim. Hastaneye gitti, eğer bir damla gözyaşı döktüysem… İhanete uğradım ihanete. Ben vuruldum, direk şirkete gidip kasayı boşaltı. Niye diğer çocuklarım yapmıyor da o yapıyor?