Şükrü Özyıldız tatil sezonunu açtı, pozlarını paylaştı

DEMET ÖZDEMİR'E ÖVGÜ



Öte yandan geçtiğimiz günlerde Rumelihisarı'nda görüntülenen Şükrü Özyıldız, Özdemir ile başrolü paylaştığı film hakkında konuşarak, "Onun için de çok heyecanlıyım, çok da güzel bir film oldu. Demet çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir partner" ifadelerini kullanmıştı.