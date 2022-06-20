Yasemin Kay Allen ve sevgilisi Tolga Güleç Bodrum’da görüntülendi

AYRILIK İDDİALARINA FOTOĞRAFLI YANIT
Ancak oyuncu çift, Instagram'dan yayınladıkları gönderi ile haklarında çıkan dedikoduları yalanlamıştı. Allen, sevgilisiyle birlikte verdikleri pozu sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Her şey yolunda" mesajı vermişti.
YASEMİN AŞKA GELDİ
Mutlu birliktelikleri devam eden Yasemin Allen (32) ile sevgilisi Tolga Güleç (40) bielikte bir davete katıldı. Çift, gecede birlikte objektif karşısına geçti. Yasemin Kay Allen, sevgilisiyle verdiği bu pozu sosyal medya hesabından, "Seni sevmek ne muhteşem bir şey!" notuyla paylaştı. İkilinin neşeli halleri dikkatlerden kaçmazken, ünlü oyuncunun gönderisine beğeni yağdı.