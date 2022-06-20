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Haberler Magazin Yasemin Kay Allen ve sevgilisi Tolga Güleç Bodrum'da görüntülendi

Yasemin Kay Allen ve sevgilisi Tolga Güleç Bodrum'da görüntülendi

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç ile bir süredir beraberlik yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü çift hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılmış, güzel oyuncu ise yanıt şeklinde bir paylaşımla konuşulanları yalanlamıştı. Aşkları doludizgin devam eden ünlü çift, önceki gün Bodrum'da objektiflere takıldı.

20.06.2022, 13:54 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022, 13:55

Yasemin Allen, üç yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ilişkisini 2020'de noktalamıştı. Ünlü oyuncu, bu kararı Grant ile hem pandemi nedeniyle görüşemediği hem de işine konsantre olmak için almıştı. 'Strike Back' adlı Amerikan dizisinde iki sezon başrolde yer alan oyuncu, rolü bitince Londra'dan İstanbul'a dönmüştü.

Yasemin Kay Allen ve sevgilisi Tolga Güleç Bodrum’da görüntülendi

'Hatırla Sevgili', 'Kırık Kanatlar', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Poyraz Karayel' ve 'Masumiyet' gibi dizilerde rol alan Tolga Güleç, 2013 yılında nikâh masasına oturduğu meslektaşı Yeliz Şar'dan 2017'de boşanmıştı.

Ünlü Yasemin Allen ve kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç, iki ay önce aşklarını ilan etmişti. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, "Çok yeni başladı ilişkimiz, çok mutluyuz. Dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değsin istemem" demişti.

Yasemin Kay Allen ve sevgilisi Tolga Güleç Bodrum’da görüntülendi

"YALAN SÖYLEMİŞ OLURUM"

Allen, basın mensuplarının "Yaklaşık iki aydır çıkıyorsunuz galiba" şeklindeki yorumuna, "Gün tutmuyoruz diyeceğim ama yalan söylemiş olurum, tutuyoruz. Çok teşekkürler" karşılığını vermişti.

Yasemin Kay Allen ve sevgilisi Tolga Güleç Bodrum’da görüntülendi

OYUNCU ÇİFTTEN İLK KARE

32 yaşındaki oyuncunun sürpriz beraberliği açıklamasının ardından ikiliden ilk fotoğraf gelmişti. Ünlü çiftin bu karesi sosyal medyada çok konuşulmuştu. Tüm bunların ardından aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikilinin ilişkilerini sonlandırdıkları ileri sürülmüştü. Çiftin fikir ayrılıkları yaşadıkları iddia edilmişti.

Yasemin Kay Allen ve sevgilisi Tolga Güleç Bodrum’da görüntülendi

AYRILIK İDDİALARINA FOTOĞRAFLI YANIT

Ancak oyuncu çift, Instagram'dan yayınladıkları gönderi ile haklarında çıkan dedikoduları yalanlamıştı. Allen, sevgilisiyle birlikte verdikleri pozu sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Her şey yolunda" mesajı vermişti.

YASEMİN AŞKA GELDİ

Mutlu birliktelikleri devam eden Yasemin Allen (32) ile sevgilisi Tolga Güleç (40) bielikte bir davete katıldı. Çift, gecede birlikte objektif karşısına geçti. Yasemin Kay Allen, sevgilisiyle verdiği bu pozu sosyal medya hesabından, "Seni sevmek ne muhteşem bir şey!" notuyla paylaştı. İkilinin neşeli halleri dikkatlerden kaçmazken, ünlü oyuncunun gönderisine beğeni yağdı.

Yasemin Kay Allen ve sevgilisi Tolga Güleç Bodrum’da görüntülendi

ÇİÇEĞİ BURNUNDA SEVGİLİLER BODRUM'DA

Milliyet'in haberine göre; Çiçeği burnunda sevgililer önceki gün Bodrum Kaya Palazzo Otel'de görüntülendi. Gün boyu odalarında kalıp denize girmeyi tercih etmeyen sevgililer bir ara yemek için indikleri restaurant çıkışı objektiflere yansıdı.

Yasemin Kay Allen ve sevgilisi Tolga Güleç Bodrum’da görüntülendi

ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR

Aşka gelen Güleç ve Allen birbirlerini öpücüklere boğdu. Önce Allen Güleç'e sarılarak dudağından öptü, sonra Güleç sevgilisini boynundan öptü. Güleç yaptığı komik hareketlerle de sevgilisi Yasemin Allen'i güldürdü.

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