'DÜĞÜNLE İLGİLİ ÇOK HAYALİM YOKMUŞ!'



Dilan Çiçek Deniz, daha önce de Thor Saevarsson ile ilişkisi hakkında, "Her şey çok iyi gidiyor. Onun da kendi işleri var. Umarım ileriki bir zamanda birlikte bir projede yer alırız" ifadelerini kullanmıştı. Deniz, basın mensuplarının, "Düğününüzle alakalı hayalleriniz var mı? Nasıl olacak?" sorularına ise, "Galiba o kadar çok yokmuş... Henüz hiçbir şey planlayamadık. Umarım yakında her şeyi planlayacağız. Şu an için hiçbir şey yok." cevabını vermişti.