  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Akciğer kanseriyle mücadele ediyordu! Billur Kalkavan son sağlık durumunu açıkladı

Akciğer kanseriyle mücadele ediyordu! Billur Kalkavan son sağlık durumunu açıkladı

Ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan hakkında geçtiğimiz aylarda sevenlerini üzen bir haber gelmişti. Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı, hastanede tedavi gördüğü ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın paylaşımıyla öğrenilmişti. 59 yaşındaki ünlü isim, sosyal medya hesabından son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

23.06.2022, 15:55 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022, 15:56

Hamdi Alkan, geçtiğimiz mayıs ayında yakın dostu Billur Kalkavan'ı Bodrum'daki evinde ziyaret etmişti. Alkan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla Billur Kalkavan'ın Akciğer Kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı.

Akciğer kanseriyle mücadele ediyordu! Billur Kalkavan son sağlık durumunu açıkladı

Tedavisine devam eden Billur Kalkavan, sağlık durumunu takipçileri ile paylaştı. 'Tek sorunum iştah' diyen Kalkavan, eve dönüşün de müjdesini verdi.

Akciğer kanseriyle mücadele ediyordu! Billur Kalkavan son sağlık durumunu açıkladı

"Herkes soruyor en iyisi buradan anlatmak. Tetkikler yapıldı sonuçlar mükemmel (maşallah). Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor ve yokoluyorlar.

Akciğer kanseriyle mücadele ediyordu! Billur Kalkavan son sağlık durumunu açıkladı

Ufak tefek bişeyler kaldığından doktorum ilaçlarımı hafifletti. Yarın eve dönüyorum, artık hastanede çok kalmama gerek yok enerjim iyi. Ağrım sızım yok.

Akciğer kanseriyle mücadele ediyordu! Billur Kalkavan son sağlık durumunu açıkladı

Hala tek sıkıntım iştah onu da halledeceğim yavaş yavaş. Kilom 47 boyum 1.64 evli ve 6 çocukluyum.

Akciğer kanseriyle mücadele ediyordu! Billur Kalkavan son sağlık durumunu açıkladı

Soran, ilgilenen, dua eden, iyi niyetlerini dileklerini gönderen herkese sonsuz teşekkürler. Sayenizde bu hastalığı en hızlı yenen insan olma yolunda ilerliyorum.

Akciğer kanseriyle mücadele ediyordu! Billur Kalkavan son sağlık durumunu açıkladı

Benden de herkese sevgiler, saygılar. Tabii ki en önemlisi bundan sonra sağlığı korumak. Birsürü konuda düşünce yapısını değiştirmek ki bir daha uğramasın. Bye bye pislikler"

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA