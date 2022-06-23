Ece Erken oğlu Eymen ile tatile çıktı

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Geçtiğimiz aylarda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden ve zor günler geçiren ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen ile birlikte Çeşme'ye tatile gitti. Oğluyla plajda görüntülenen Erken'in keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Zor günler geçiren Ece Erken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile acısını takipçileri ile paylaştı.
Yaşadığı zor günleri geride bırakmaya çalışan Ece Erken, oğlu Eymen'le tatile çıktı.
Son olarak bir magazin programı ile izleyici karşısına çıkan sunucu, soluğu Çeşme'deki evinde aldı.
Ece Erken, oğlu Eymen ve annesiyle birlikte moral depoluyor.
Posta'nın haberine göre; Ece Erken ve oğlu Eymen, plajda dondurma keyfi yaparken objektiflere yansıdı.