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Ece Erken oğlu Eymen ile tatile çıktı

Geçtiğimiz aylarda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden ve zor günler geçiren ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen ile birlikte Çeşme'ye tatile gitti. Oğluyla plajda görüntülenen Erken'in keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.