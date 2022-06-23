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Haberler Magazin Ece Erken oğlu Eymen ile tatile çıktı

Ece Erken oğlu Eymen ile tatile çıktı

Geçtiğimiz aylarda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden ve zor günler geçiren ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen ile birlikte Çeşme'ye tatile gitti. Oğluyla plajda görüntülenen Erken'in keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

23.06.2022, 16:38 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022, 16:38

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ece Erken oğlu Eymen ile tatile çıktı

Zor günler geçiren Ece Erken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile acısını takipçileri ile paylaştı.

Ece Erken oğlu Eymen ile tatile çıktı

Yaşadığı zor günleri geride bırakmaya çalışan Ece Erken, oğlu Eymen'le tatile çıktı.

Ece Erken oğlu Eymen ile tatile çıktı

Son olarak bir magazin programı ile izleyici karşısına çıkan sunucu, soluğu Çeşme'deki evinde aldı.

Ece Erken oğlu Eymen ile tatile çıktı

Ece Erken, oğlu Eymen ve annesiyle birlikte moral depoluyor.

Ece Erken oğlu Eymen ile tatile çıktı

Posta'nın haberine göre; Ece Erken ve oğlu Eymen, plajda dondurma keyfi yaparken objektiflere yansıdı.

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