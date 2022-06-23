Hadise stilini değiştirdi

Geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız Mehmet Dinçerler'le nikah masasına oturan Hadise, hayatının yanı sıra sahne kıyafetlerini de değiştirdi.
Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler geçtiğimiz aylarda aile arasında düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Cesur kıyafetleri ve şovlarıyla dikkat çeken Hadise, son zamanlarda sahnede değişikliğe gittiği stiliyle dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız Mehmet Dinçerler'le nikah masasına oturan Hadise, hayatının yanı sıra sahne kıyafetlerini de değiştirdi.
Uluslararası Bursa Festivali'nin konuğu pop müziğin ünlü ismi Hadise oldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen Bursa Festivali'nde sahne alan Hadise şarkılarıyla Bursalıları coşturdu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen Bursa Festivali'nde sahne alan Hadise şarkılarıyla Bursalıları coşturdu.
Bursa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ünlü popçu, şarkılarını Açıkhava Tiyatrosu'nda kendisini izlemeye gelen hayranlarıyla birlikte söyledi.
EVLENDİKTEN SONRA TAMAMEN DEĞİŞTİ
Bursa Festivali'nde hayranlarıyla buluşan Hadise'nin tarzı dikkatlerden kaçmadı.
Cesur kıyafetleri ve sahne şovlarıyla tanıdığımız Hadise'den eser kalmadı.
Mehmet Dinçerler'le evlendikten sonra sahne kıyafetlerine özen gösteren ve dikkat eden Hadise, sesi ve şovlarıyla büyülemeye devam ediyor.
"YÜZÜK BENDE" POZU!
Hadise'nin Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 3 milyon TL değerindeki yüzüğü, borçları nedeniyle geri alınacağı iddia edilmişti.
Hadise, borçları nedeniyle geri alınacağı konuşulan 3 milyon TL değerindeki yüzükle poz vererek sosyal medya hesabından paylaşmıştı.