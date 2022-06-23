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Haberler Magazin Hadise stilini değiştirdi

Hadise stilini değiştirdi

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler geçtiğimiz aylarda aile arasında düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Cesur kıyafetleri ve şovlarıyla dikkat çeken Hadise, son zamanlarda sahnede değişikliğe gittiği stiliyle dikkat çekiyor.

23.06.2022, 10:11 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022, 10:13

Geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız Mehmet Dinçerler'le nikah masasına oturan Hadise, hayatının yanı sıra sahne kıyafetlerini de değiştirdi.

Hadise stilini değiştirdi

Uluslararası Bursa Festivali'nin konuğu pop müziğin ünlü ismi Hadise oldu.

Hadise stilini değiştirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen Bursa Festivali'nde sahne alan Hadise şarkılarıyla Bursalıları coşturdu.

Hadise stilini değiştirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen Bursa Festivali'nde sahne alan Hadise şarkılarıyla Bursalıları coşturdu.

Hadise stilini değiştirdi

Bursa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ünlü popçu, şarkılarını Açıkhava Tiyatrosu'nda kendisini izlemeye gelen hayranlarıyla birlikte söyledi.

Hadise stilini değiştirdi

EVLENDİKTEN SONRA TAMAMEN DEĞİŞTİ

Bursa Festivali'nde hayranlarıyla buluşan Hadise'nin tarzı dikkatlerden kaçmadı.

Hadise stilini değiştirdi

Cesur kıyafetleri ve sahne şovlarıyla tanıdığımız Hadise'den eser kalmadı.

Hadise stilini değiştirdi

Mehmet Dinçerler'le evlendikten sonra sahne kıyafetlerine özen gösteren ve dikkat eden Hadise, sesi ve şovlarıyla büyülemeye devam ediyor.

Hadise stilini değiştirdi

"YÜZÜK BENDE" POZU!

Hadise'nin Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 3 milyon TL değerindeki yüzüğü, borçları nedeniyle geri alınacağı iddia edilmişti.

Hadise stilini değiştirdi

Hadise, borçları nedeniyle geri alınacağı konuşulan 3 milyon TL değerindeki yüzükle poz vererek sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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