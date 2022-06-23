Merve Boluğur: Otobüsteyim, bak işine!

Her yaptığı hareketle gündeme gelmeyi başaran Merve Boluğur, birçok dizide rol almıştı. Sonrasında Boluğur, ekranlara ara vererek, müzik alanında ilerleme kararı almıştı.
Bir süredir ekranlardan uzak kalıp şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, açıklamaları ve yaptıklarıyla sıkça gündem oluyor. 34 yaşındaki ünlü isim son olarak, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Boluğur, otobüse bindiği anları yayınladı.
Her yaptığı hareketle gündeme gelmeyi başaran Merve Boluğur, birçok dizide rol almıştı. Sonrasında Boluğur, ekranlara ara vererek, müzik alanında ilerleme kararı almıştı.
Şarkısını yayınladığından beri gündemden düşmeyen 34 yaşındaki güzel, son olarak aktif olarak kullandığı ve sık sık takipçileriyle iletişime geçtiği Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Boluğur, otobüse bindiği anları 3.8 milyon takipçili sayfasının hikayeler bölümünden, "Otobüsteyim, bak işine" notuyla yayınladı.
Sonrasında annesiyle bindiği otobüsten videolar da paylaşan ünlü isim, "Beni tanıyanlar çıktı, çıkmasalar daha güzel olacaktı aslında. Keyif yapıyoruz burada, annem de yanımda.
En son ortaokulda binmiştim otobüse, şu an bana nostalji oldu. 'Merve Boluğur otobüse bindi, parası mı bitti? Niye otobüse düştü?' Az sonra haberlerde..." ifadelerini kullandı.
Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede magazin gündemine oturdu.