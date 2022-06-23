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Haberler Magazin Merve Boluğur: Otobüsteyim, bak işine!

Merve Boluğur: Otobüsteyim, bak işine!

Bir süredir ekranlardan uzak kalıp şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, açıklamaları ve yaptıklarıyla sıkça gündem oluyor. 34 yaşındaki ünlü isim son olarak, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Boluğur, otobüse bindiği anları yayınladı.

23.06.2022, 14:58 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022, 14:59

Her yaptığı hareketle gündeme gelmeyi başaran Merve Boluğur, birçok dizide rol almıştı. Sonrasında Boluğur, ekranlara ara vererek, müzik alanında ilerleme kararı almıştı.

Merve Boluğur: Otobüsteyim, bak işine!

Şarkısını yayınladığından beri gündemden düşmeyen 34 yaşındaki güzel, son olarak aktif olarak kullandığı ve sık sık takipçileriyle iletişime geçtiği Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Merve Boluğur: Otobüsteyim, bak işine!

Boluğur, otobüse bindiği anları 3.8 milyon takipçili sayfasının hikayeler bölümünden, "Otobüsteyim, bak işine" notuyla yayınladı.

Merve Boluğur: Otobüsteyim, bak işine!

Sonrasında annesiyle bindiği otobüsten videolar da paylaşan ünlü isim, "Beni tanıyanlar çıktı, çıkmasalar daha güzel olacaktı aslında. Keyif yapıyoruz burada, annem de yanımda.

Merve Boluğur: Otobüsteyim, bak işine!

En son ortaokulda binmiştim otobüse, şu an bana nostalji oldu. 'Merve Boluğur otobüse bindi, parası mı bitti? Niye otobüse düştü?' Az sonra haberlerde..." ifadelerini kullandı.

Merve Boluğur: Otobüsteyim, bak işine!

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede magazin gündemine oturdu.

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