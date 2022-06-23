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Merve Boluğur: Otobüsteyim, bak işine!

Bir süredir ekranlardan uzak kalıp şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, açıklamaları ve yaptıklarıyla sıkça gündem oluyor. 34 yaşındaki ünlü isim son olarak, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Boluğur, otobüse bindiği anları yayınladı.